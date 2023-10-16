孙 瑜

原标题：保护知识产权 激发创新活力

10月14日至16日，第十三届中国国际专利技术与产品交易会（以下简称“专交会”）在辽宁省大连市世界博览广场举行。在展览现场，记者看到，一块红色的车用门环引起“围观”，不少参观者伸手敲击着材料，感受其厚度和强度。

现场讲解员介绍，这块超高强钢一体门环是汽车结构件轻量化设计制造一体化技术与装备的成果，获得了今年中国专利金奖。

高强钢结构成形技术具有提升安全性和轻量化双重优势，是国内外汽车制造商竞争的热点和焦点之一。中国工程院院士、南京航空航天大学校长单忠德在大会上介绍：“项目团队发明了一种超强结构件成型修边一体化方法，原来做一个车门需要5至8套模具，现在使用1套模具即可，工序减少了50%以上，工艺流程实现了数字化的精准调控。”

据了解，80%以上汽车结构件轻量化设计制造一体化技术与装备应用于新能源汽车制造，已在北汽福田、中国一汽、东风汽车、比亚迪、特斯拉等国内外100余家企业推广应用。

展览现场，记者还看到了时速600公里高速磁浮交通系统模型、氢能源动力模型等一系列引领产业数字化转型的知识产权成果及重点领域高价值专利技术与产品。

无数个专利成果，叠起了中国的创新高度。

“30年前，国内服务器企业的专利申请寥寥无几，与IBM、惠普等国际厂商的专利申请量无法同日而语。”作为第二十四届中国专利金奖获奖代表，中国工程院院士、浪潮集团首席科学家王恩东在大会上感慨，“经过30年发展，服务器领域国内企业的知识产权意识明显增强，保护运用能力显著提升，有效专利储备量大幅增加，知识产权在推动中国服务器产业创新发展方面发挥了重要作用。”

国家知识产权局局长申长雨在大会开幕式致辞中指出，近年来，我国通过完善互联网、大数据、人工智能、大模型等新技术专利审查规则，助力数字领域关键核心技术攻关，加快实现科技自立自强。

一组数据显示，2016—2022年，我国数字经济核心产业发明专利授权量年均增速达18%。截至2022年底，我国数字经济核心产业发明专利有效量达160万件，占发明专利总有效量的38%，有力支撑了产业数字化转型升级。

世界知识产权组织总干事邓鸿森通过视频致辞表示，今年是中国与世界知识产权组织合作五十周年，经过50年的发展，中国已经成为全世界首屈一指的科技创新与创造推动引擎。

“在全球前100名科技集群中，中国拥有的科技集群数量不亚于其他任何国家；同时，中国已经成为创意产品出口量领先的发展中国家。”邓鸿森说，中国正持续建设成为一个世人瞩目的领先知识产权中心、创新中心与科学技术中心。

知识产权制度是激励创新的催化剂、经济发展的加速器。10月10日召开的国务院常务会议审议通过了《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》。会议强调，推动专利转化运用，大力发展专利密集型产业，是推动高质量发展的一项战略任务。要建立健全有利于专利成果转化运用的制度安排和激励政策，着力打通专利转化运用的关键堵点，加快创新成果向现实生产力转化。

“希望与会嘉宾借助大连专交会这一平台，聚焦专利转化运用和产业数字化转型相关主题，深入交流探讨，积极展示交易，深化务实合作，让知识产权更好地激发创新活力，让创新成果更好地转化为经济效益，推动高质量发展。”申长雨说。

本届专交会主题为“知识产权引领产业数字化转型”，主要内容包括开幕式、中国专利奖颁奖大会、展览展示、“1+6”系列论坛，以及知识产权主题路演、推介、签约等系列活动。本届专交会首次设立专交助力区、专利与生活互动体验交易区等特色专区，构建全过程、全链条项目对接交易服务体系，推动知识产权与市场、资本、人才、服务精准对接转化。

据悉，作为我国知识产权领域规格最高、专业性最强的国家级专业展会，专交会自2002年起已成功举办十二届，成为展示高价值专利成果、促进知识产权转移转化、助力创新创业创投的国际化高端平台。

(责编：杨曦、陈键)

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