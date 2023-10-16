原标题：长二丁火箭成功发射云海一号04星

科技日报北京10月15日电 （记者付毅飞）记者从中国航天科技集团有限公司获悉，15日8时54分，长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞，随后将云海一号04星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

云海一号04星由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制，主要用于大气海洋环境要素探测、空间环境探测、防灾减灾和科学实验等领域。

长征二号丁运载火箭是常温液体两级运载火箭，具备不同轨道要求的单星、多星发射能力，700公里太阳同步轨道运载能力为1.3吨。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经