长二丁火箭成功发射云海一号04星
2023年10月16日08:53 | 来源：科技日报
小字号
原标题：长二丁火箭成功发射云海一号04星
科技日报北京10月15日电 （记者付毅飞）记者从中国航天科技集团有限公司获悉，15日8时54分，长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞，随后将云海一号04星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
云海一号04星由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制，主要用于大气海洋环境要素探测、空间环境探测、防灾减灾和科学实验等领域。
长征二号丁运载火箭是常温液体两级运载火箭，具备不同轨道要求的单星、多星发射能力，700公里太阳同步轨道运载能力为1.3吨。
(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 助力乡村振兴 金融机构要将把更多金融资源配置“三农”领域
- 人民网北京10月15日电 （杜燕飞 田小丽）“全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务，要把更多金融资源配置到‘三农’领域，更好满足其多样化多层次的金融需求。”日前，国家金融监督管理总局有关负责人就《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》（以下简称《实施意见》）答记者问表示。…
- 评论
- 关注