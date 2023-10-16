刘 琪

原标题：稳健货币政策精准有力 营造有利货币金融环境

“今年以来，中国经济持续恢复、总体回升向好。”中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前在第48届国际货币与金融委员会（IMFC）会议上指出，近期，中国经济运行中的积极因素在积累，亮点增多，预期好转。工业、服务业增速均有所提升，市场销售加快恢复，固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资保持较快增长。下一步，中国将更加关注经济增长和可持续性方面的平衡，在保持合理增速的基础上，积极推动高质量、可持续的发展。

潘功胜表示，中国稳健的货币政策精准有力，加大逆周期调节力度，有力有效应对国内外风险挑战，巩固经济回升向好态势。下一步，要持续用力、乘势而上，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。

今年以来，中国人民银行精准施策、持续发力，不断推动宏观经济回升向好。中国人民银行货币政策司司长邹澜在10月13日举行的2023年三季度金融统计数据新闻发布会上谈到，尤其是8月份以来，中国人民银行进一步加大了逆周期调节力度，着力扩大内需，有效提振信心，为实体经济提供更有力的支持。

就下一阶段货币政策，邹澜表示，中国人民银行将进一步实施好稳健的货币政策，密切观察前期政策效果，加快推动政策生效。货币政策应对超预期挑战和变化还有充足空间和储备，将继续做好逆周期调节，为激活经济内生动力和活力营造适宜的货币金融环境。

浙商证券首席经济学家李超预计，货币政策仍将持续发力，在防止资金套利空转的大背景下，宽货币或略有收敛，重心过渡到宽信用，继续强化企业、居民中长期贷款投放，进而增强对实体经济的带动。工具箱中的降准、降息、结构性政策工具、“准财政”属性的政策性金融工具等均将持续发力。

财信研究院副院长伍超明认为，不排除年内继续降息、降准的可能性。银河证券研报分析称，从货币政策来看，数量上的改变和价格上的改变可能同时进行，降准和降息均有可能推出。

民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，逆周期调节基调下，对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度仍将加大，继续支持房地产市场稳定发展。下阶段，宽信用的发力点或集中在以下领域：一是，制造业中长期、绿色、普惠、专精特新等前期信贷增长较快的领域有望获得较好延续；二是，在房地产需求侧政策优化之后，供给侧“保交楼”领域的定向支持或将加码，城中村改造和保障房建设将形成信贷投放发力点。

(责编：杨曦、陈键)

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