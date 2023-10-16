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国寿资产获保险资管机构首批资产证券化业务资格

2023年10月16日10:20 | 来源：央广网
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原标题：国寿资产获保险资管机构首批资产证券化业务资格

　　10月13日，经国家金融监管总局、中国证监会认可，上海证券交易所和深圳证券交易所向中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）出具无异议函，同意国寿资产在交易所开展资产证券化业务，国寿资产获得保险资管机构首批资产证券化业务资格。

　　交易所资产证券化产品（以下简称“交易所ABS”）是我国资产证券化市场最重要的品种之一，也是我国基础设施公募REITs产品的必备一环，对于拓宽企业融资渠道、盘活社会存量资产具有重要意义。2023年3月，上交所和深交所正式发布关于保险资管公司开展资产证券化业务的相关要求，将交易所ABS管理人范围扩展至保险资管公司。

　　国寿资产表示，下一步将立足中国人寿系统投资主平台的定位，充分发挥保险资金独特优势，以交易所ABS为重要抓手，持续贯彻落实党中央重大决策部署，更广范围、更深层次地参与到盘活存量资产、扩大有效投资的金融活动中，为保险资管行业高质量发展做出更大贡献。

(责编：曹淼、李源)
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