人民网桐乡10月16日电 （记者王震）“数字化创新正在全球范围内引领着新一轮的科技革命和产业变革。通过运用大数据、云计算、人工智能等新兴技术，我们能够推动工业互联网的快速发展，为区域提供更高效、更智能的生产方式。” 在10月12日至13日召开的2023年（第五届）全球工业互联网大会上，俄罗斯自然科学院外籍院士向前表示，数字化创新正在推动传统产业的转型升级，培育新的经济增长点，提高产业竞争力和国际影响力。

俄罗斯自然科学院外籍院士向前。范烨摄

“我国发展新型工业化具有后发优势，站位和起点更高，政府部门也高度重视。”向前表示，在新型工业化发展过程中，各地应因地制宜、加强区域合作，走出自己的发展路径，“通过加强区域合作和经验分享，我们能够共同推动数字化创新与工业互联网的发展，实现更加繁荣和可持续的经济发展。”

当前，数字化创新成为实现高质量发展的一个重要手段，已经在城市化建设方面取得一些成果。“工业的发展离不开信息化、数字化创新。十几年前，我们国家就提出了发展方向，推动传统产业信息化升级。”向前认为，数字技术在工业互联网领域广泛应用渗透融合，要在数据中心建设、数据安全制度体系等方面持续发力，为数字创新提供更完善基础支撑。

当前新型工业化工作如何发力？向前建议重点从两方面着手：一是要发挥短期中小企业作用；另一方面，对于工业互联网发展、区域发展中尽量减少统一的、标准化的评估检查，“我们有差异化的发展，不能按照统一标准去评估检查，应该建立一个更加完善的工业互联网评估制度体系。”

(责编：王震、吕骞)

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