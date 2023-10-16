9月份全社会用电量同比增长9.9%
2023年10月16日14:38 | 来源：新华网
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新华社北京10月16日电（记者戴小河）国家能源局16日发布的数据显示，9月份全社会用电量7811亿千瓦时，同比增长9.9%。
分产业看，第一产业用电量117亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量5192亿千瓦时，同比增长8.7%；第三产业用电量1467亿千瓦时，同比增长16.9%。城乡居民生活用电量1035亿千瓦时，同比增长6.6%。
今年1至9月，全社会用电量累计68637亿千瓦时，同比增长5.6%。分产业看，第一产业用电量976亿千瓦时，同比增长11.3%；第二产业用电量44703亿千瓦时，同比增长5.5%；第三产业用电量12546亿千瓦时，同比增长10.1%。城乡居民生活用电量10412亿千瓦时，同比增长0.5%。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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