人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

9月份全社会用电量同比增长9.9%

2023年10月16日14:38 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月16日电（记者戴小河）国家能源局16日发布的数据显示，9月份全社会用电量7811亿千瓦时，同比增长9.9%。

　　分产业看，第一产业用电量117亿千瓦时，同比增长8.6%；第二产业用电量5192亿千瓦时，同比增长8.7%；第三产业用电量1467亿千瓦时，同比增长16.9%。城乡居民生活用电量1035亿千瓦时，同比增长6.6%。

　　今年1至9月，全社会用电量累计68637亿千瓦时，同比增长5.6%。分产业看，第一产业用电量976亿千瓦时，同比增长11.3%；第二产业用电量44703亿千瓦时，同比增长5.5%；第三产业用电量12546亿千瓦时，同比增长10.1%。城乡居民生活用电量10412亿千瓦时，同比增长0.5%。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国电动汽车百人会师建华：数字化正全面改变汽车产业生态
　　人民网桐乡10月16日电 （记者王震）“新兴的互联网信息技术的融入渗透到汽车产业，使汽车产业链的生态从过去简单的链式生态转变为网状生态。” 在10月12日至13日召开的2023年（第五届）全球工业互联网大会上，中国电动汽车百人会副秘书长师建华表示，数字化浪潮正在改变汽车产业的产品属性、生产方式以及产业生态，汽车产业已经进入到了新汽车时代。…
热议新型工业化 2023国家制造强国建设专家论坛召开
　　人民网北京10月16日电 （记者申佳平）10月14日，“2023国家制造强国建设专家论坛”在浙江省宁波市召开。 本次论坛由国家制造强国建设战略咨询委员会主办，宁波市人民政府、浙江省经济和信息化厅、国家智能制造专家委员会、中国联合网络通信集团有限公司、智能制造系统解决方案供应商联盟承办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部