原标题：广交会海信亮出成绩单：场景化、智能化、国际化齐头并进

10月15日，第134届中国进出口商品交易会（以下简称广交会）正式拉开序幕，海信携旗下消费电子、家电产品及Connect Life智慧家居等亮相现场。近年来，海信坚持“大头在海外”战略，积极布局海外市场，来自海信的数据显示，今年1-9月份，海信集团实现营业收入1495亿元，其中海外收入623亿元，占比为42%。

走进位于广州市阅江中路382号的琶洲展馆，海信展区人头攒动，来此洽谈的客商络绎不绝，电视、冰箱、冷柜、酒柜、洗衣机、厨电、小家电、空调等品类呈现出的尖端技术吸引了不少目光。本次广交会，海信以“科技之上，享品质生活”（Go Tech，and Beyond）为主题，更加贴合用户真实使用环境，突出海信行业领先的场景化显示技术及家电智能化解决方案，为消费者的未来生活提供更为丰富的选择和享受空间。

显示技术持续发展 细分场景有了更多新玩法

在引以为傲的显示技术层面，海信针对不同用户群体各种新需求，场景更加细分。例如，全球首款120吋可折叠激光电视，创造性地以“折叠入户”的全新解决方案，让超百吋大屏轻松入户，从入户、调试到安装，仅需40分钟就能获得一个IMAX家庭影院。

以UX为代表的高端mini-led电视，采用海信自研画质芯片—信芯X，智能检测每一帧和每一个场景，并通过模拟人眼观察世界的方式，实时优化图像质量，搭载先进的黑曜屏显示技术，具有低反射、高对比度和广视角的优势，画质明暗分明，画面颜色更加丰富多彩，满足了对画质感知有超高需求的用户在不同场景下的舒适体验。

激光微投家族的全家桶—C1Pro, C1 和C1 Air均采用三色激光技术，确保了整体色彩的准确度，提升消费者的观看体验；形态像画框的艺术电视，支持落地、桌面及墙面摆放方式，具备哑光如画屏可让用户享受到真画的质感，根据雷达感应，屏保内容可实现人与环境的互动感知，如风铃响动、天气呼应等，增加趣味性和实用性。打开手机的NFC功能，碰一碰电视，手机上的音乐就会同步到电视……

智能化、场景化和国际化成海信主流趋势

海信智能家居平台ConnectLife是全设备智控、全空间场景、全流程服务的用户交互平台，为用户提供智能厨房、智能能源、智能服务、智能空净、智能洗护等丰富的场景和服务，实现了从单一产品智能到全屋智能的跨越。以本届广交会上展出的海信智能大屏冰箱为例，它是智能家电的控制中心，搭载了ConnectLife控制终端，可以连接并控制全屋智能家电。此外，大屏冰箱自身还具有食材管理功能，可以轻松管理食材存储状况，为用户推荐健康营养的菜谱，并一键发送菜谱给智能烤箱，方便用户完成美食制作。

本届广交会强化精准招商，突出目标市场，聚焦“一带一路”共建国家、RCEP成员国、东盟、欧美等重点市场，而这同样也是海信的发力方向。2023年1~9月，欧洲区品牌销售量同比增长超30.4%，品牌销售额同比增长超23%。在152个“一带一路”共建国家中，海信海外公司、办事处等业务已覆盖126个国家。

当前，海信已经在北美、欧洲、南非、日本等地，建立起了具备独立的研发、制造、销售能力的区域中心，并在2022年成立了东盟区总部，发力东南亚市场。与此同时，为做好自主品牌，海信在体育营销上进行了一系列尝试。今年9月1日，海信宣布成为2024德国欧洲杯全球官方合作伙伴，这也是海信第三次赞助欧洲杯。根据权威机构发布的《中国全球化品牌50强》榜单，海信已连续7年成为海外民众最熟悉的排名前十位的中国品牌。

(责编：曹淼、李源)

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