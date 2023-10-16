人民网北京10月16日电 （欧阳易佳）近日，水利部公告第六批节水型社会建设达标县（区）名单，将河北省大城县等323个县（区）命名为节水型社会建设达标县（区）。累计全国已经创建六批共1766个达标县（区），超额完成了目标任务。其中，黄河流域9个省份建成647个达标县（区）、建成率达67%，京津冀地区建成148个达标县（区）、建成率达74%，引领全国县域节水型社会达标建设。

水利部相关负责人表示，第六批达标县（区）总计建成重点用水行业节水型企业2500余家、公共机构节水型单位14500余家、节水型居民小区5000余个，节水载体建设步入快车道，示范引领作用明显。

“第六批达标县（区）近两年全部达到用水总量和强度控制指标要求，2022年万元工业增加值用水量平均为20.8立方米、农田灌溉水有效利用系数平均为0.576，优于全国整体水平（2022年全国万元工业增加值用水量24.1立方米和农田灌溉水有效利用系数0.572），为实现全国水资源消耗总量和强度总体目标打下了坚实基础。”该负责人说。

据悉，下一步，水利部将全面推进节水型社会建设，对达标县（区）进行日常监管和动态管理，组织对建成满五年的达标县（区）进行评估，研究建立“亮灯摘牌”机制，发挥好达标县（区）的示范引领作用，推动县域节水型社会达标建设提质增效。

(责编：孙红丽、吕骞)

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