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中欧班列东通道通行量突破4500列

2023年10月17日09:10 | 来源：科技日报
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原标题：中欧班列东通道通行量突破4500列

科技日报哈尔滨10月16日电 （记者李丽云 通讯员周晓舟）记者16日从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，今年以来，中欧班列东通道满洲里、绥芬河、同江铁路口岸累计通行4583列，运送货物48.9万标箱，同比分别增长9%、21.9%，较去年提前近半个月完成该目标。其中，满洲里、绥芬河铁路口岸均创历史新高。

今年7月份，同江铁路口岸首次开行中欧班列，我国开辟了一条中欧班列国际铁路运输新线路。经该口岸至欧洲腹地的铁路运距较绥芬河铁路口岸缩短809公里，运输时间节省10小时，中欧班列口岸通关能力和便利化程度进一步提升。

中欧班列东通道是我国中欧班列运输量最大的铁路口岸集群，口岸数量占全国一半，运输总量占全国三分之一。目前，经中欧班列东通道可通达俄罗斯、波兰、德国、比利时等13个国家，联通我国境内60余个城市，通行线路已达24条，运输货物涵盖电器产品、日用百货、工业机械、金属、农副产品、木材等12大品类。今年前9个月，中欧班列东通道占全国回程班列总量近一半，其中满洲里铁路口岸回程班列数量位居全国首位。

(责编：罗知之、陈键)
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