中欧班列东通道通行量突破4500列
2023年10月17日09:10 | 来源：科技日报
小字号
原标题：中欧班列东通道通行量突破4500列
科技日报哈尔滨10月16日电 （记者李丽云 通讯员周晓舟）记者16日从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，今年以来，中欧班列东通道满洲里、绥芬河、同江铁路口岸累计通行4583列，运送货物48.9万标箱，同比分别增长9%、21.9%，较去年提前近半个月完成该目标。其中，满洲里、绥芬河铁路口岸均创历史新高。
今年7月份，同江铁路口岸首次开行中欧班列，我国开辟了一条中欧班列国际铁路运输新线路。经该口岸至欧洲腹地的铁路运距较绥芬河铁路口岸缩短809公里，运输时间节省10小时，中欧班列口岸通关能力和便利化程度进一步提升。
中欧班列东通道是我国中欧班列运输量最大的铁路口岸集群，口岸数量占全国一半，运输总量占全国三分之一。目前，经中欧班列东通道可通达俄罗斯、波兰、德国、比利时等13个国家，联通我国境内60余个城市，通行线路已达24条，运输货物涵盖电器产品、日用百货、工业机械、金属、农副产品、木材等12大品类。今年前9个月，中欧班列东通道占全国回程班列总量近一半，其中满洲里铁路口岸回程班列数量位居全国首位。
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 共促蓝色发展 “一带一路”国际合作高峰论坛举行首场吹风会
- 16日上午，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心举行首场吹风会，自然资源部国际合作司和相关单位负责人介绍了海洋合作专题论坛和“一带一路”蓝色合作倡议等情况。 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛首场吹风会现场。…
- 评论
- 关注