原标题：“深海一号”二期工程首口开发井作业完成

科技日报北京10月16日电 （记者操秀英）记者16日从中国海油获悉，我国首个深水高压项目“深海一号”二期工程的首口开发井作业顺利完成，测试日产天然气超100万立方米，日产凝析油超230立方米，产能远超设计预期，印证了我国自主建立的深水油气勘探开发全套技术在实践运用中的有效性和可靠性，对推动国内深水复杂油气资源高效勘探开发具有重要示范意义。

“深海一号”二期工程气田位于海南岛南部海域，采用“水下生产系统+浅水导管架处理平台+深水半潜式平台远程操控系统”模式建设，分南、北、东3个井区，部署12口水下气井。此次完成的首口开发井作业水深近千米，完钻井深超过5000米，井身结构末端与井口的水平距离超过2000米，最大井斜角度达91度，是一口作业难度极大的深水大位移水平井。

“这口井的综合作业难度比一期工程的大部分气井都大，但收效非常好。”中国海油“深海一号”二期钻完井项目经理蒋东雷介绍说，由于采用集中式井口布局，“深海一号”二期工程井口距离目标气藏普遍较远，大位移水平井的设计可以使气井像树根一样在地层中“横向”延展，最大限度地接触地层含油气构造。

蒋东雷告诉记者，中国海油以开发浅海油气过程中形成的“优快”钻井理念为基础，结合“深海一号”超深水大气田成功建设经验，组建“深水新优快”团队，创新作业模式，优化钻完井工艺，调集“海洋石油982”深水钻井平台等国内外高水平作业资源，攻关深水高压井作业，本次高难度开发井作业的顺利完成是一个重要的阶段性成果。

(责编：罗知之、陈键)

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