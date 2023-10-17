中老中越铁路国际冷链货运班列开通
2023年10月17日09:10 | 来源：科技日报
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原标题：中老中越铁路国际冷链货运班列开通
科技日报玉溪10月16日电 （记者赵汉斌 通讯员张伟明 周涛）16日上午，两列满载着云南西蓝花、白菜、石榴等特色果蔬的冷链班列，同时从云南省玉溪市研和站驶出。一天后，这些来自中国云南的果蔬，将分别抵达老挝万象和越南老街，标志着中老、中越铁路国际冷链货运班列正式开通运营。
中老国际冷链货运班列依托中老铁路打造,实现云南昆明、玉溪至老挝万象双向对开,全程运行26小时；中越国际冷链货运班列依托昆（明）玉（溪）河（口）铁路、中越米轨铁路打造,实现云南昆明、玉溪至越南老街一站式直达，全程运行20小时。中老、中越国际冷链货运班列对内通过云南连通内陆，对外连通中国—中南半岛经济走廊，为云南服务和融入高质量共建“一带一路”，促进共同繁荣，扩大高水平对外开放搭建了桥梁，注入了新活力。
中国铁路昆明局集团有限公司货运部副主任陶樯介绍，该班列具有安全稳定、时效性强、运力充足、运输冷链装备性能好、保鲜程度高等特点和优势。产自云南的特色果蔬，从生产基地到国外消费者手中，保鲜程度高。同时，中老、中越铁路国际冷链联运实施铁路运价下浮50%政策，加上相关的补助政策，可大幅压缩企业物流成本，有力带动铁路沿线地区经贸发展。
云南自然地理条件优越，每年蔬菜产量在2800万吨以上，水果1300万吨左右，每年出口至东南亚国家在200万吨左右。中老、中越国际冷链班列的开行，为“云品出滇”“云品出国”开辟了新通道，预计每年可达5万吨以上，产自泰国、老挝、越南的热带水果，也可源源不断进口供应国内市场，每年可达10万吨以上，极大丰富人们的“菜篮子”“果篮子”。
(责编：罗知之、陈键)
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