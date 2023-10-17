人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

纳米电子设备不靠云可实时处理数据

能效提高100倍 识别心律失常准确率达95%

2023年10月17日09:11 | 来源：科技日报
小字号

原标题：纳米电子设备不靠云可实时处理数据

科技日报讯 （记者张梦然）美国西北大学工程师开发了一种新型纳米电子设备，可以迄今最节能的方式执行准确的机器学习分类任务。该设备的能源使用效率比当前技术提高100倍，可实时处理大量数据并执行人工智能（AI）任务，而无需将数据传输到云端进行分析。研究成果10月12日发表在《自然·电子学》杂志上。

该设备体积小、功耗超低且接收分析没有延迟，非常适合直接集成到可穿戴电子产品（如智能手表和健身追踪器）中，以进行实时数据处理和近乎即时的诊断。

为了测试该设备，研究人员用其对公开的心电图（ECG）数据集中的信息进行分类。结果表明，该设备不仅能够有效、正确地识别不规则心跳，还能从6种不同类别中确定心律失常亚型，准确率接近95%。

在机器学习工具可以分析新数据之前，这些工具必须首先准确可靠地将训练数据分类为不同的类别。对于当前的硅基技术来说，要对心电图等大型数据集的数据进行分类，需要100多个晶体管，每个晶体管都需要自己的能源设备来运行。但该纳米电子设备只需两台能源设备即可执行相同的机器学习分类，大幅降低了功耗。

团队先训练该设备来解释心电图数据，这项任务通常需要训练有素的医护人员花费大量时间。而该纳米电子设备能够从10000个心电图样本中准确识别每种心律失常类型。通过绕过将数据发送到云端的需要，该设备不仅为患者节省出关键时间，还保护了患者隐私。

未来这些纳米电子设备可整合到日常可穿戴设备中，根据每个用户的健康状况进行个性化定制，以实现实时应用。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
共促蓝色发展 “一带一路”国际合作高峰论坛举行首场吹风会
　　16日上午，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心举行首场吹风会，自然资源部国际合作司和相关单位负责人介绍了海洋合作专题论坛和“一带一路”蓝色合作倡议等情况。 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛首场吹风会现场。…
【我在现场】搭建国际性多边合作平台 推进共建“一带一路”绿色发展
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部