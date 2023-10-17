吴继陆：海洋智库是共建“一带一路”重要参与主体 推动涉海产业发展
人民网北京10月17日电 （记者许维娜）16日上午，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心举行首场吹风会。自然资源部海洋发展战略研究所副所长吴继陆在会上介绍，十年来，我国海洋智库数量明显增加，丰富了我国的海洋咨政体系，促进了跨国海洋企业贸易往来，推动了蓝色经济发展及海上能力建设，为推进经济全球化健康发展、破解全球发展难题和完善全球治理体系，作出了独特贡献。
吴继陆表示，海洋智库是共建“一带一路”重要参与主体，尤其在共建“21 世纪海上丝绸之路”中发挥了以下三方面作用：
一是海洋智库提供切实可行的政策建议。作为国家涉海事务顶层设计的“智囊团”，海洋智库针对我国与共建国家间的海洋安全合作、蓝色经济发展交流、海洋生态治理区域和全球海洋治理等诸多问题，开展了全面深入研究。海洋智库不断跟进共建国家海洋发展的理念主张、合作领域和现实需求，建设性地提出相关对接方向与方案，为推进“一带一路”建设提供支持。
二是海洋智库促进涉海企业的“走出去”与“引进来”。海洋智库为涉海产业发展提供重要的信息咨询平台，紧跟共建国家行业发展、投资风险、产业政策的前沿问题和最新动态，破解海洋产业面临的一系列全局性、复杂性难题。海洋智库的调查研究成果有助于企业全面了解相关信息，健康有序进行贸易投资，巩固深化涉海产业合作，推进共建“一带一路”高质量发展，让“21世纪海上丝绸之路”惠及更多国家和人民。
三是海洋智库是“一带一路”民心相通、人文交流的合作桥梁。近年来，持续推进海洋智库国际合作，形成双边、区域和国际多层级的交流合作机制，有力促进了相互交流、相互理解和相互借鉴。海洋发展战略研究所不断扩大中外涉海智库合作，通过联合开展前瞻性热点问题研究、举办专题国际会议等多种形式，促进学术交流和相关政策协调。
吴继陆表示，展望未来，在共建“一带一路”的新阶段，海洋智库将以海洋命运共同体理念为指引，发挥好智库的思想政策源、舆论源和信息源功能，服务好涉海领域政、产、学、民的多样化需求。
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