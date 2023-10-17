人民网记者 许维娜

当前，电商行业逐步迈入存量竞争阶段，各平台面对的不单单是消费者对商品品质、价格、服务等方面提出的高要求，如何满足他们对物流时效的期待，也成为供给层面竞争的关键。

有专家指出，行业要高质量发展，就意味着服务和解决方案的能力需要走到一个新阶段——全流程提速。

随着物流速度大幅的提升，不是单纯的配送竞速，而是背后仓配一体供应链能力的竞争。事实上，随着市场竞争的加剧，相关企业越来越重视供应链的服务能力。物流行业不断夯实供应链服务能力，也体现了消费者对便利、快捷、高效物流服务的需求。

近日，天猫超市联合菜鸟宣布，在北京启动半日达服务。据介绍，半日达是淘天集团与菜鸟集团联合打造的物流创新项目，是指上午12点前下单，承诺下午到；半夜12点前下单，承诺次日上午到。半年时间，半日达已开出20城，此次除北京外，还有苏州、无锡、合肥、郑州和泉州等城市同步开通半日达。

消费者满意了，商家也收获了。中粮福临门数字营销部副总经理金羲磊表示，正抓住半日达带来的消费风口，深耕运营不同区域的消费者，比如面向江浙沪消费者推出清淡菜籽油，面向川渝消费者推出风味菜籽油，提供更丰富的商品供应。

可以看出，半日达实现成效的背后，考验的是整个配送网络体系的硬实力，全链路配合的程度和闭环。相关物流企业正在积极推进仓配一体的柔性供应链模式，以实现灵活应对新零售时代多元化、细分化、碎片化的订单趋势。

对此，菜鸟集团副总裁、国内供应链事业部总经理帅勇表示，基于仓网设施，以及精细化和智能化的运营，“半日达”模式不仅体验更好，成本也可控，所以具备快速复制的条件。同时，高效的物流网络和数据驱动的运营能力能够帮助菜鸟实现快速响应和高效运作，提高配送效率。

市场人士分析认为，物流企业推出“半日达”服务，既是满足消费者的物流需求，也是提升竞争力，打造差异化优势的一个选择。伴随履约能力的提升，该业务持续推进、扩城，也将对平台订单数量、用户数量、购买频次带来大幅拉动。

记者还了解到，今年以来，淘天集团联合菜鸟集团不断联合创新物流项目，提升消费者体验。除了天猫超市半日达之外，天猫电器家装也和菜鸟推出了“一次上门，免费送装”新体验，改变了传统的“两次上门，送装分离”的服务。

上述专家表示，随着经济稳中向好，市场需求逐渐释放，物流行业将持续打造供应链服务能力和更好的服务体验，正在成为上下游产业高质量增长的重要动力。

(责编：乔业琼、吕骞)

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