第六届进博会文物艺术品板块规模创新高
2023年10月17日09:48 | 来源：新华社
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记者从10月16日举行的上海市政府新闻发布会上获悉，第六届进博会文物艺术品板块展区面积将超3000平方米，规模创新高。这一“颜值”最高的板块，预计将有19家企业参展，将为观众带来一场视觉盛宴，也将促进全球文化交流互动。
上海市文化和旅游局党组书记、局长方世忠介绍，今年进博会文物艺术品板块预计将有19家企业参展，新增包括国际知名画廊佩斯、厉蔚阁等在内的9家艺术展商。世界三大拍卖行佳士得、苏富比、富艺斯将三度参展、同台亮相。
方世忠介绍，与第六届进博会相衔接，第五届上海国际艺术品交易周将于11月9日至13日举行。这一交易周将集中举办超百场艺术活动，包括100余场展览交易、30余场艺术拍卖，汇聚250余家中外艺术机构，货值预估超过100亿元。
据悉，第五届上海国际艺术品交易周期间，上海将发布《上海国际文物艺术品交易服务中心管理办法》，在浦东新区设立上海国际文物艺术品交易服务中心，创设国内外文物艺术品展示、交易、服务和管理的功能性平台，加速打造国际重要艺术品交易中心。（记者孙丽萍）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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