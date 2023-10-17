2023徐州铁人三项赛开赛 苗浩夺得男子精英组冠军
2023年10月17日11:12 | 来源：人民网
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人民网北京10月17日电 （记者 杨磊）近日，2023徐州铁人三项赛在江苏省徐州市云龙湖畔鸣枪开赛。
本次比赛赛道环绕5A级景区云龙湖展开，赛事项目设置既有游泳1.5公里，骑车40公里，跑步10公里的奥运标准距离，也有适合初学者和跨圈体验的骑跑两项欢乐铁。参赛选手分为精英组、专业组及大众组，为了鼓励游泳、骑车、跑步单项爱好者参赛，还设立了接力组，共有600余名选手报名参赛。
在精英男子组的比赛中，中国IRONMAN70.3和IRONMAN大铁纪录保持者苗浩，以总成绩1小时58分15秒如愿夺冠。陕西铁人李郴紧随其后，以总成绩1小时59分52秒获得亚军，上海铁人董闽刚则以总成绩2小时15分28秒获得季军。
在精英女子组，中国女子大铁纪录保持者李欣凭借总成绩2小时1分20秒获得冠军。上海名将敖翔以总成绩2小时26分50秒紧随其后，获得亚军。陕西铁人李卿月以总成绩2小时44分14秒获得季军。
专业组比赛中，男女两个组别的冠军花落仝雨佳和赵馨雨。其中，仝雨佳以总成绩2小时1分20秒领衔男子组， 赵馨雨以总成绩2小时15分17秒夺得女子组冠军。窗体顶端
在欢乐铁骑跑两项比赛中，单人组冠军由自江苏安全技术职业学院大三学生提来克夺得，徐州骑迹六十队的张毅、杜文翔组合获得欢乐铁骑跑双人组冠军。家庭组方面，徐州骑迹九队的韩沛龙、腾生昌、那嘉绮组合获得U9组别冠军，快乐向前冲队的王跃天、王菁悦获得U12组别冠军，来自徐州骑迹二十三队的郭永亮、李贺、王韬为则获得U15组别冠军。
本次比赛由中国铁人三项运动协会技术指导，徐州市人民政府主办，江苏省体育竞赛管理中心、徐州市体育局、徐州市云龙湖风景名胜区管委会共同承办。
(责编：乔业琼、吕骞)
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