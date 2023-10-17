新华社北京10月17日电（记者赵文君）近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布GB/T 43214-2023《省级国土空间规划编制技术规程》国家标准，将于2024年1月1日起实施。

该标准明确了省级国土空间规划的顶层设计和总体要求，内容覆盖陆海、城乡、地上与地下等全域国土空间，确立了省级国土空间规划的定位、任务、编制原则，规定了编制程序、技术路线，描述了规划方案编制和成果要求等主要内容。

该标准从提高规划编制的针对性、科学性和可操作性出发，突出省级国土空间规划的协调性。

一是强调区域协调，从生态协同保护、环境协同治理、产业协同发展、基础设施互联互通、公共服务共建共享等维度，形成省际、省内区域协调方案。

二是强调功能协调，农业空间突出保护优先、质量提升和结构调整，保障国家粮食安全，满足人民群众高品质的农产品需求；生态空间要求安全优先、维护生物多样性和改善生态服务功能，筑牢国家生态安全屏障；城镇空间要求结合人口、产业等变化趋势，分类引导城镇空间集聚高效布局和绿色转型发展，打造具有竞争力的国土空间；同时，对基础设施布局、文化遗产和自然遗产保护利用等提出了空间指引。

三是强调要素协调，重点从安全保障、功能完善和品质提升3个维度，以巩固国土空间安全底线为基础，从自然资源、历史文化以及各类空间支撑要素等方面，提出了规模、布局和结构等要求。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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