人民网记者 孙博洋

近日，在泸州举行的国际诗酒文化大会第七届中国酒城·泸州老窖文化艺术周上，来自国内外的诗人、文学家、学者共聚一堂，将诗歌文学与酒文化进行了新的演绎。

在开幕式上，泸州市委副书记、市长余先河表示，国际诗酒文化大会已成为全国乃至全球诗歌艺术文化领域的盛会，为泸州展示城市形象、传递千年文脉、提升城市能级搭建了重要载体和平台，让越来越多的朋友与酒城结缘、以诗酒为伴。

中国作家协会诗歌委员会主任、诗人、国际诗酒文化大会组委会主席吉狄马加表示，诗酒大会起到了文明互鉴和推动我们不同国家、民族诗人之间对话和交流的作用，更重要的是增长了一种自信，就是在这样一个纷纭复杂、充满着不确定性的世界，我们相信诗歌还会发挥它应有的作用，它依然在促进世界的和平、促进不同文明之间的互鉴、促进心灵之间的对话和交流。

据悉，今年，国际诗酒文化大会启动“从源头到大海”诗歌之旅：杯酒敬黄河主题活动，通过走访青海、甘肃、山西、河南、山东等黄河沿线省市，探寻黄河文脉传承和诗酒文化发展，颂扬民族精神，唱响新时代中国之声。

据主办方介绍，为推动世界诗歌发展与繁荣，促进中外诗酒文化交流，2018年，国际诗酒文化大会创新设立“1573国际诗歌奖”，如今已发展成为具有全球影响力的诗歌奖项。

在当天的开幕式上，匈牙利诗人伊什特万·图尔茨获颁2023年度“1573国际诗歌奖”，他在获奖感言中表示：“诗歌是‘希望’的代言人，我希望通过诗歌和大家缔结友谊，期待未来与大家再次相遇。”

此外，全球征文大赛是国际诗酒文化大会最具亮点和群众参与性的活动之一。今年，征文大赛在赛制设置、奖项设置、奖金设置等方面再度升级，共征集到来自世界各地超过40万首优秀作品。

主办方表示，未来，国际诗酒文化大会将把1573系列奖项打造成为专业权威、类型多元的国际传播奖项，以更广阔的文化视野、更开放的文化理念，携手各界力量，让世界认知中国，让中国拥抱世界。

“我们将用实实在在的行动让享誉千年的诗酒文化薪火不灭、生生不息。更加坚定文化自信，我们责无旁贷。继续讲好中国故事，我们义不容辞。泸州老窖将坚定不移做国际诗酒文化的深度参与者、积极推动者、持续贡献者，不负历史使命、不负各界期待。”泸州老窖股份有限公司党委副书记、总经理林锋表示。

(责编：乔业琼、吕骞)

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