原标题：兴业银行：绿色金融为笔 绘就绿色丝路新画卷

远在南美洲最南端，中国制造的风电机组，正为阿根廷居民源源不断输送清洁电力。

在阿根廷中部和东部省份，中国企业投资并承建了阿根廷最大的风电项目群，总装机容量354.6MW，共安装风电机组109台，项目建成后每年可减少燃烧标准煤65万吨，减少碳排放180万吨，预计可满足约37万户居民的日常用电。

在中阿共建“一带一路”合作背景下，兴业银行积极参与境外银团，向项目提供7150万美元贷款额度，并于2022年4月投放首笔贷款1000万美元，推动高水准“中国智造”走出国门，为中国与拉美国家共建绿色“一带一路”贡献金融力量。

作为中国绿色金融先行者，兴业银行始终秉承绿色发展理念，作为首批机构签署《“一带一路”绿色投资原则（GIP）》，受邀加入“一带一路”绿色发展国际联盟，持续完善绿色金融产品服务体系，“融资+融智”支持绿色丝路建设，为推动“一带一路”共建国家和地区绿色可持续发展提供有力金融支持。

打造绿色丝绸之路

新疆，作为丝绸之路经济带核心区，在绿色金融的助力之下，源源不断地清洁能源正通过疆电外送的“电力丝绸之路”，向东部地区输送绿色动力。

“昌吉恒联新能源准东100MW并网光伏发电项目”是“疆电外送”通道配套电源项目，每年可提供清洁电力超1.5亿kWh。为更好推动项目建设，兴业银行乌鲁木齐分行创新金融服务，落地全疆首笔“碳减排挂钩”贷款，金额2.61亿元。

据悉，“碳减排挂钩”贷款是将企业的贷款利率与项目电站的清洁发电量（即碳减排量）挂钩，企业达到预期发电量目标即可享受兴业银行提供的优惠贷款利率。

该笔光伏发电项目与相同发电量的火电相比，每年可节约标准煤量47000多吨，减少二氧化碳约15万吨、二氧化硫约460吨、氮氧化物约230吨。“我行的‘碳减排挂钩’模式，既能满足企业的资金需求，又可以激励企业控碳、减碳，还能为企业降低融资成本，得到了企业的高度认可，起到了良好的社会示范效应。”兴业银行绿色金融部负责人表示。

在21世纪海上丝绸之路核心区——福建，近年来，兴业银行聚焦福建省生态文明试验区建设，以绿色金融为纽带，不断创新产品与服务模式，联结福建生态“高颜值”与经济发展“高素质”，同时支持福建加快建设厦门国际航运中心、福州国际深水大港等世界一流港口群，畅通“一带一路”海上贸易大通道。截至9月末，兴业银行在福建省内绿色金融融资余额达1640亿元。

贡献绿色金融智慧

2018年5月，兴业银行受邀加入“一带一路”绿色发展国际联盟，并在绿色金融与投资、南南环境合作与联合国《2030年可持续发展议程》建设、环境信息共享与大数据等方面为国际绿色发展贡献力量。2019年初，兴业银行支持并签署《“一带一路”绿色投资原则》，成为第一批签署机构，引领更多的国内外机构参与推动绿色投资。

作为“一带一路”绿色投资原则（GIP）成员机构，兴业银行积极推进能力建设，围绕气候转型风险、生物多样性、《共同分类目录》、转型金融等热点议题，举行了多次网络研讨会，与业内专家结合“一带一路”发展情况及未来机遇与挑战展开深入探讨。

共建绿色“一带一路”需要凝聚多方合力。兴业银行积极参与“一带一路”绿色金融交流与合作，探索建立适用于“一带一路”、符合国际规范的绿色金融标准，为“一带一路”绿色可持续发展贡献中国智慧和中国方案。

为推动绿色理念在“一带一路”共建国家和地区生根发芽，促进当地绿色发展及绿色金融体系建设，兴业银行为GIP成员提供通用信息披露标准，促进成员加大信息披露力度，积极支持“一带一路”绿色金融标准体系建设；推动ESG标准不断完善，协助制定更为统一的标准、业务指引等框架文件，鼓励“一带一路”国家采用可持续发展国际标准或中国标准，帮助促进绿色和可持续金融标准建设。

在国际上，兴业银行作为中英绿色金融工作组、“一带一路”绿色发展联盟、亚洲金融协会绿色金融专业委员会等可持续金融领域的重要组织成员，积极开展国际交流，并参与一系列国际可持续金融标准的制定。

搭建国际合作桥梁

合作共赢，是“一带一路”永恒主题。在“一带一路”倡议引领下，国际金融合作机制逐步完善，绿色金融国际合作更加深化。

为更好推动绿色投融资国际合作、促进绿色金融标准应用，2022年5月11日，兴业银行香港分行在国际资本市场成功完成3年期6.5亿美元中欧《可持续金融共同分类目录》主题绿色债券的簿记和定价，发行票息3.25%，认购倍数为5.23倍。

据悉，本期债券专项聚焦于“可再生能源”和“低碳及低排放交通”类别的优质绿色项目，募集资金投向和管理方式严格符合《可持续金融共同分类目录》和绿色债券国际公允标准。

“该笔债券为‘一带一路’共建国家提供绿色可持续投融资参考标准，助力企业降低跨境交易绿色识别成本。”兴业银行绿色金融部负责人说。

与此同时，兴业银行还积极拓展境外绿色金融市场。2018年，在卢森堡发行首支境外绿色债券，并在国内发行绿色金融债，成为中资商业银行中首家完成境内境外两个市场绿色金融债发行的银行。

此后，兴业银行又陆续在香港、法兰克福、斯图加特等交易所发行蓝色、碳中和、中欧《可持续金融共同分类目录》等主题的绿色债券，累计发行规模突破30亿美元，所募集资金分别用于可再生能源、低碳和低排放交通、海洋环境保护、抗疫物资生产等多个领域，产生了显著的环境效益，也进一步提升了中国绿色金融的国际影响力。

搭建国际合作桥梁，推动绿色金融成为国际主流议题，作为中国首家赤道银行，兴业银行率先遵循国际领先的可持续发展准则，包括成为联合国环境规划署金融倡议组织（UNEP FI）在中国的首家全国性银行会员、《负责任银行原则》全球首批签署行、《可持续蓝色经济金融倡议》首家中资签署机构；签署《银行业金融机构支持生物多样性保护共同宣示》；在中国银行业率先采纳联合国气候变化公约“立即实施气候中性”倡议等。同时，应邀参加全球气候大会等重要国际会议，并与两任联合国副秘书长兼环境规划署执行主任以及越南、泰国、蒙古、俄罗斯、印尼、拉美等国家银行同业分享交流绿色金融，积极传递新兴市场国家绿色发展经验。

绿色是共建“一带一路”的底色，也是兴业银行的特色。兴业银行将以“一带一路”建设为纽带，立足“两个循环”，放眼国内、国际两个市场，打造具有国际影响力的绿色金融集团，为打造绿色“一带一路”贡献更多兴业力量。

(责编：董童、李源)

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