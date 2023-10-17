新华社深圳10月17日电（记者陈宇轩、毛思倩）记者17日从中国农业科学院深圳农业基因组研究所了解到，科研人员成功绘制了基于一万余份水稻样本的群体变异图谱，这意味着水稻育种从此有了万份级样本的“数字地图”，为进一步研究水稻基因的自然变异尤其是稀有变异提供了强有力的工具。

水稻是全球最重要的粮食作物之一，其基因组的自然变异是基因改良和现代育种的重要遗传基础。因此，要提升水稻育种水平，就必须在大规模的水稻群体中鉴定出自然变异，并进一步挖掘其中的稀有变异及其潜在应用。

研究负责人、中国农业科学院深圳农业基因组研究所研究员商连光表示，科研人员以水稻超级泛基因组为依据，对10548份水稻样本进行了自然变异分类，构建了水稻超大规模的群体基因组变异数据集，这就像一张水稻研究的“数字地图”，为育种提供了清晰的指引。

借助“数字地图”的帮助，科研人员在水稻育种方面取得了新的突破：一方面纠正了部分水稻籼粳分类上的错误；另一方面广泛分析了重要功能基因在不同亚群中的群体频率，鉴定了其中的优异自然变异。

以此为基础，科研人员还建立了面向全球用户的在线数据库平台，为水稻研究提供了单倍型整合分析、变异图谱分析、系统发育树分析等科研服务，进一步提升了我国在全球水稻研究领域的学术地位。

该研究由中国农业科学院深圳农业基因组研究所、崖州湾实验室、中国水稻研究所、河南大学等单位共同完成。相关研究成果近日发表于国际权威期刊《核酸研究》。

(责编：卫嘉、白宇)

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