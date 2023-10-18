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四川扛稳粮食稳产保供责任，加强良种良田配套

良田种粮好“丰”景（打好夺取秋粮丰收这场硬仗）

本报记者 张 帆 宋豪新
2023年10月18日07:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　机声隆隆，稻浪翻滚，割稻、脱谷、碎秆，四川省眉山市东坡区太和镇永丰村水稻迎来收获，亩产再创新高。

　　当前，四川省各地水稻、玉米等秋粮进入收获期。四川最新农情调度显示，截至10月上旬，全省2800余万亩水稻收割和2780余万亩玉米收获均超九成。

　　作为全国粮食主产区之一，四川扛稳粮食稳产保供责任，抓住种子和耕地两个要害，加强良种和良田的配套，打造新时代更高水平的“天府粮仓”。多地测产显示，四川省秋粮单产普遍高于去年，粮食产量有望继续站稳700亿斤台阶。

　　保数量、提质量，守好种好“饭碗田”

　　今天的耕地就是明天的饭碗。

　　眉山市仁寿县富加镇桂树村，曾经的撂荒地被复垦成片片良田。去年以来，仁寿县采取农户自营、代耕代种、集体托管等模式，盘活撂荒土地复耕种植5.39万亩，为粮食稳产增产打下坚实基础。

　　去年，四川省全面推行田长制，明确各地党政主要负责人出任同级田长，构建“省、市、县、乡、村五级田长+网格员”的耕地保护责任体系。在此基础上，将耕地保护党政同责考核、破坏耕地终身追责制度化，将耕地保护“长牙齿”的硬措施落到实处。

　　四川省自然资源厅副厅长邓斌表示，四川坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，让“田长制”促“田长治”，为粮食稳产增产提供重要保障。

　　良田优先种好粮。

　　“每周按时下田，把责任落实到每一块地，耕地保护监管网越织越密。”南充市西充县大全镇青杠嘴村党支部书记、村级田长郭文科说。今年，四川制定耕地用途负面清单，突出“良田种粮”用途导向。

　　2020年至2022年，四川通过撂荒地整治、低效园林改造等方式，新增耕地40余万亩。耕地面积增长，有效保证了小麦、水稻、玉米等主要粮食作物播种面积稳定。

　　建好高标准农田。

　　四川锚定高标准农田建设主战场，系统谋划，推动实现从分散建设向集中管理转变，构建起一整套完善的制度体系。2019年至2022年，四川全省新建高标准农田1403万亩，累计建成5476万亩，为粮食产量连续3年稳定在700亿斤以上提供支撑。

　　坚持新建和改造提升并重，四川今年首次启动实施改造提升建设项目，推动已建高标准农田改造升级。实行整区域推进，着力打造“天府良田”建设示范样板。

　　巴中市通江县，丘陵地区种粮实现机械化耕作；绵阳市三台县，堰塘满水，沟渠通畅，良田不再“喊渴”；都江堰灌区入选农业农村部公示的首批20个整区域推进高标准农田建设试点名单……田成片、地成块、路成行、渠成网，良田沃野焕发新活力。

　　推良种、施良法，让好品种拥有高产量

　　民以食为天，农以种为先。一粒良种，蕴含着希望与收获。

　　前不久，成都崇州市隆兴镇黎坝村稻田里，一场田间“选秀”拉开帷幕。来自重庆、四川、云南等地的育种团队选送的100多个水稻新品种集中展示，接受60多位来自科研院校水稻专家的现场评估。

　　100多个水稻品种，同田生长表现各有差异：一些品种灌浆期刚结束，一些则已经成熟即将收割。

　　“今年气温偏高，稻飞虱严重吗？”“这个品种快成熟了，成色很好。”中国工程院院士、国家水稻产业技术体系首席科学家胡培松很关心水稻新品种培育，“四川水稻育种水平走在全国前列，一定程度上也存在品种同质化现象，育种技术还需要进一步突破提升。”

　　这次展示中，去年获得四川省“稻香杯”优质米一等奖的“川康优6308”稻种再展风采，亩产量可达到800公斤以上，被认定适宜推广范围可覆盖长江流域和华南稻区。

　　四川紧锣密鼓推广更多良种优品。9月9日，省级综合性种质资源库四川省种质资源中心库在成都正式揭牌，预计今年底可投入使用。

　　再生稻成了粮农的新选择。

　　“‘崇香优20’头季亩产1334斤，首次试种成功！”在资阳市安岳县石羊镇三银村的再生稻种植基地，刚刚完成测产的水稻专家格外兴奋。

　　再生稻种一次，收两茬。2022年，四川再生稻蓄留面积达500万亩。今年，四川省推广力度进一步加大，面积预计达到550万亩，有力保障秋粮增产增收。

　　良种还需良法配套。4月，种粮大县安岳县联手四川农业大学水稻研究所，打造500亩再生稻试验基地，四川农业大学负责“量身定制”再生稻新品种“崇香优20”，全程技术指导到田。“现场实收测产，‘崇香优20’比以往再生稻品种亩产提高了约360斤，每亩增收约600元。”四川农业大学水稻研究所教授李平说，不少农户盼着来年自家田里也能种上这个新品种。

　　“四川是我国农业种质资源最丰富的省份之一，要进一步抓实良种推广，把种子牢牢攥在自己手里。”四川省农业农村厅厅长徐芝文说，当前全省正加大当家品种的推广力度，通过不断健全推广体系，培育壮大新型经营主体，让好品种拥有高产量，良种研发的成果落在田间地头，走上百姓餐桌。

　　科技赋能，绿色生产，为秋粮丰收提供有力保障

　　粮食生产根本在耕地，出路在科技。

　　今年6、7月份，四川全省平均降水量比多年同期偏少，但各地秋粮实现稳产增产，“藏粮于技”是关键。

　　仁寿县，旱地多、水田少，大豆、玉米是同季旱地作物，为稳粮食产能，县里推广玉米大豆带状复合种植，同一地块玉米、大豆共生。先收玉米，再收大豆，一季双收，增产又增收。

　　今年，四川省发展大豆玉米带状复合种植495万亩，比去年增加185万亩，夺取秋粮丰收的基础夯得更实。

　　推动粮食增产，农技服务很关键。上半年，四川发布了111项年度农业主推技术，其中超过一半为水稻、玉米、大豆等大春作物高产技术。从科学育种到智能化管护，再到机械化收割，科技护航粮食生产的各个环节。

　　“嘀嘀嘀……”宜宾市兴文县现代智慧农业产业园区，数据运营中心大屏上，农事预警窗口弹出一条预警信息：“未来一周气温偏高，要注意防稻螟蛉、稻飞虱。”技术人员马上对照滚动变化的实时监测数据，落实防虫害各项措施。

　　“依托田间智能化物联网监测设备和智慧农业手机APP，可对田间的环境、天气、苗情、虫情、水质等信息实时监测预警。今年已发布水稻病虫害监测预警8起并及时处置，减少损失约20万元。”兴文县现代智慧农业产业园区负责人介绍。

　　田管措施落地进田。

　　“这个白筒筒装的是诱虫剂，一亩地插两个就够，绿色防控省事省心，还能推动农药减量。”自贡市富顺县丁海村今年新推广大豆、玉米复合种植，县农业农村局植保农技人员来到田间指导绿色防虫害技术，帮助种粮户“虫口夺粮”。

　　目前，四川全省有5.8万名农技人员常驻粮食生产一线，手把手带动种粮农民从“会种田”到“慧种田”，为夺秋粮丰收提供有力保障。

　　2022年以来，四川省级农科院所改革全部到位；技术、人才、资金等要素加速聚集和整合，构建起“从实验室到大田”的农技服务体系；完善校院地企合作，打造100万亩“天府粮仓科技攻关样板田”……

　　四川省全方位夯实粮食安全根基，抓紧粮食生产，奋力夺取秋粮丰收。

　　《 人民日报 》（ 2023年10月18日 11 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)
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