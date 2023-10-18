科技日报北京10月17日电 （记者陆成宽）记者17日从中国科学院空天信息创新研究院（以下简称“空天院”）获悉，我国“宏图一号”商业遥感卫星搭载的、空天院研制的合成孔径雷达（SAR）系统，在国际上首次获得星载单航过多基线干涉SAR高精度地形测绘数据产品。这标志着我国首个多基线干涉SAR全球测绘系统成功在轨应用。

今年3月30日，“宏图一号”商业遥感卫星成功发射，其SAR系统由“一主三辅” 4颗卫星形成车轮式干涉编队。空天院全面承担了SAR载荷系统设计开发与工程研制，突破了多星编队基线设计与优化、多星系统协同工作、空间多基线联合高程测量及多基三维成像等多项关键核心技术，系统最高分辨率优于0.5米，具备1∶5万比例尺测绘能力。

据星载SAR团队总师介绍，多基线干涉SAR是在多个卫星构成编队的基础上，利用多个卫星之间的位置多样性信息，协同工作提升高程测绘的精度和效率。该系统一次飞越可获取4组观测数据、6条有效测绘基线，通过空间多基线干涉数据联合处理，有效解决陡坡、断崖等各种复杂地形区域高精度高程重建难题，大幅提升高程测量精度和测绘效率。

相较传统双星编队干涉测量系统，该系统完成了全球高精度数字高程模型（DEM）数据获取，时间可由3—4年提升到1年左右。同时，该系统将建成最高优于10米网格的全球高精度数字高程数据库，为国民经济建设和发展提供高精度地理信息服务。

据悉，“一主三辅”多基线编队卫星的成功发射和在轨应用为我国后续高精度、高效干涉SAR卫星的技术发展奠定了坚实基础。轻小型、低成本SAR卫星应用前景广阔，在城市地质灾害监测、海洋监测、洪涝灾害监测、地表沉降监测等方面具备极大优势，可极大满足SAR卫星商业应用的市场需求。

(责编：杨光宇、岳弘彬)

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