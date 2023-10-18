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北交所将稳步扩大指数化投资

2023年10月18日09:13 | 来源：新华社
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　　记者10月17日从北京证券交易所了解到，北交所将稳步扩大指数化投资，丰富北交所指数体系，研究编制北交所专精特新指数，推动编制更多覆盖北交所的跨市场指数。

北京证券交易所外景。新华社记者 彭子洋 摄

北京证券交易所外景。新华社记者 彭子洋 摄

　　在丰富市场产品体系方面，除了稳步扩大指数化投资，北交所还将高质量推进债券市场建设。“目前北交所信用债市场制度规则、技术系统、市场准备等各项工作已基本就绪，预计很快就可以推出。”北京证券交易所总经理隋强说，下一步将持续增加北交所基础产品类型，逐步构建覆盖股票、债券、基金的“全品类”体系。

　　今年9月1日，证监会发布关于高质量建设北京证券交易所的意见，全面部署一揽子举措，为高质量建设北交所划定了清晰的改革发展路线图。

　　目前，北交所正按照证监会的统一部署，紧锣密鼓推进改革实施。隋强介绍，北交所将加快高质量上市公司供给，大力提升上市公司质量，大力加强投资端建设，推动各类资金入市。“意见发布以来，各类投资者积极参与，日均开户数超过发布前的十倍，公募基金加快进场，私募股权基金通过二级市场增持北交所上市公司股票有关政策也已发布。我们将持续做好各类资金入市的精准服务和对接。”

　　此外，北交所还将探索完善普惠金融生态。在前期优化证券公司分类评价北交所业务专项加分安排的基础上，进一步推动建立更加完善的激励约束机制，配合证监会完善基金管理公司分类评价体系，更好引导券商、基金等机构提升对创新型中小企业的服务和投资力度，支持投早、投小、投科技、投创新。（记者姚均芳）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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