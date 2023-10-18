10月18日，第81届世界科幻大会在成都开幕，这是这一科幻文化主题活动首次走进中国。

据介绍，2023成都世界科幻大会为期5天，主题为“共生纪元”，国内外顶尖科幻作家、杂志主编、科幻产业代表以及科幻和前沿科技领域专家学者将在此展开思维碰撞，共同推动全球科幻产业发展。

大会期间，备受关注的科幻文学领域国际大奖——雨果奖将揭晓；200多场主题沙龙、展览、派对等活动将为全球科幻迷打造独特的科幻体验。

记者：温竞华、董小红

编辑：苗夏阳

设计：苗夏阳

新华社国内部、新华社四川分社联合出品

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经