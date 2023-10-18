原标题：农业银行发挥特色优势 服务共建“一带一路”高质量发展

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来，农业银行坚持服务共建“一带一路”倡议，持续创新产品服务体系，加快人民币国际化推广应用，积极为“一带一路”建设注入金融动力，累计为“一带一路”共建国家相关项目、贸易融资、中资企业设备出口等提供信用支持超过1万亿美元。

发挥特色优势支持农业对外合作

农业银行充分发挥特色优势，将支持农业“走出去”作为服务共建“一带一路”的重点，推出80余种跨境金融产品，打造“农银跨境+”服务体系，为涉农“走出去”企业提供跨境金融综合服务。2023年前三季度，为企业农产品国际贸易提供国际结算服务超840亿美元，发放国际贸易融资超600亿元；为农业产业化龙头企业收购国际农业项目，建立海外生产、加工和运输基地等全球化产业布局，提供广泛的金融支持。

今年9月，农业银行与农业农村部、新华社联合主办2023“一带一路”农业合作发展论坛，正式发布“农银跨境撮合通”服务平台，为境内外供需双方提供项目、商品、展会等信息发布和商机撮合等服务，获得参会人员关注和好评。

主动作为服务绿色清洁能源项目

农业银行于2019年加入联合国可持续发展投资者(GISD)联盟，还先后签署了《“一带一路”绿色投资原则》《负责任银行原则》(PRB)，成为气候相关财务信息披露工作组(TCFD)支持机构，明晟(MSCI)ESG评级提升至“A”级。积极为绿色“一带一路”建设提供金融支持，自2018年以来，成功支持了印尼巴塘水电站、迪拜950兆瓦聚光太阳能热电站、泰国1.4吉瓦高效晶硅电池等一批绿色项目建设。

聚焦“一带一路”助力人民币国际化

农业银行积极推动人民币跨境使用，截至2023年9月末，跨境人民币结算量达2.38万亿元，其中涉及“一带一路”共建国家和地区的跨境人民币结算量2573亿元。

服务边境贸易跨境人民币结算。2013年以来，陆续推出人民币与“一带一路”共建国家和地区币种的挂牌交易，推动人民币在“一带一路”共建国家和地区的使用。

助力推动人民币国际化基础设施建设。农行迪拜分行是人民银行指定的阿联酋人民币业务清算行，2023年前三季度，实现人民币清算量1296亿元。同时，积极拓展“一带一路”共建国家和地区银行使用人民币跨境支付系统（CIPS）进行跨境支付清算。

服务RCEP区域发展深化银政保多方合作

农业银行出台高质量服务RCEP行动方案，围绕服务区域贸易投资扩大、培育企业区域竞争优势、助力企业拓展区内市场等方面推出务实服务RCEP实施的多项举措。2023年前三季度，农业银行服务RCEP区域国际结算量1701亿美元、提供国际贸易融资816亿元。

在银政保合作方面，农业银行持续深化与中国出口信用保险公司合作，创新推广“政府+银行+保险”合作模式，不断探索推动跨境电商、市场采购贸易、海外仓贸易、中欧班列等新业态的保单融资模式创新，共同服务“一带一路”项目建设。

完善境外布局联动支持企业跨境金融服务需求

目前，农业银行已在18个国家和地区共设立了22家境外机构和1家合资银行，其中中刚非洲银行是落实两国元首高访成果，与刚果(布)政府合资设立的商业银行，已发展为当地主流商业银行。

近年来，农业银行持续强化境内外联合营销，共同服务企业跨境金融需求。2023年前三季度，境内外机构联动办理国际业务857.3亿美元，有力支持了境内企业全球化经营。

农业银行将围绕“一带一路”共建国家和地区，坚持商业可持续原则，促进贸易畅通和资金融通，为共建“一带一路”贡献更多农行力量。

(责编：董童、李源)

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