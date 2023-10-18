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国家铁路局：加强铁路工程建设质量安全监管 持续推进铁路建设高质量发展

2023年10月18日11:06 | 来源：人民网
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人民网北京10月18日电 （记者乔雪峰）铁路是基础设施互联互通的重要组成部分，是推动我国经济社会发展的先行官。今年前三季度，我国铁路部门有序推进铁路建设，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，，推动一批铁路重大工程项目建设取得新进展，为扩内需、稳增长、保民生提供了有力支撑。

铁路工程项目建设稳步向前，建设质量安全更是重中之重。近日，国家铁路局召开铁路工程建设领域“三项整治”培训暨动员部署会，专题部署开展隐蔽工程、隧道工程、施工图设计文件审查等专项整治督导检查工作。

国家铁路局相关负责人表示，开展铁路工程质量安全专项整治督导检查，既是全面贯彻党的二十大精神，持续推进铁路建设高质量发展的重要实践，也是推动主题教育走深走实的重要举措。

据该负责人介绍，此次督导检查重点突出建设单位质量安全首要责任落实，检查组将深入典型项目建设一线，通过开展解剖麻雀式、专家会诊式的专项督导检查，全面摸清前期开展专项行动及重点工作进展情况，综合运用责令改正、停工、约谈、通报、行政处罚、认定记录公布失信行为等各种监管措施，硬起手腕抓监管，督促参建企业提高政治站位，切实履行企业安全质量主体责任，有效维护铁路工程优质安全建设局面。

该负责人指出，此次督导检查将重点对上海、广州、成都监管局辖区建设项目开展督导检查，其他监管局同步开展监督检查。检查中将坚持查改一体、以查促改、边查边改，针对整改中出现的敷衍整改、虚假整改等形式主义、官僚主义问题，坚决动真碰硬、一督到底。

据了解，近年来，国家铁路局常态化组织开展进驻式、会诊式的综合监督检查，强化对参建各方质量安全行为和实体质量监督；盯紧春融、夏秋汛、冬施等重点时段，突出对隧道、桥梁的重点结构、部位、环节监督，加大监督检查力度，督促企业全面落实质量安全主体责任；持续推行分类分级和差异化精准监管，强化行政执法全链条监督管理，加快构建衔接事前事中事后监管环节的新型监管机制，对问题突出、整改不力、事故多发的参建单位从严监管、依法严肃问责，铁路工程安全质量监管效能不断提升，有效推动了铁路建设高质量发展。

(责编：乔业琼、吕骞)
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