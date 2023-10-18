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漯河：激发新动能 促进文旅文创融合高质量发展

2023年10月18日11:06 | 来源：人民网
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人民网北京10月18日电 （记者乔雪峰）今年以来，我国文旅市场持续恢复，尤其是暑期旺季，国内旅游市场热闹非凡。当前，我国文化和旅游产业已经成为经济增长的新动力、新引擎，文旅文创融合发展，已成为当前旅游产业发展的新方向。

不同地区的文化、历史和风俗习惯构成了各地独特的文化旅游资源，而这些独特的文旅资源为当地文旅发展指明了方向，同时还促进了当地经济的发展和文化的传承。

当前，旅游消费更加注重精神文化享受，多地纷纷深入推进文旅文创融合，提升文化品位，丰富精神内涵，培育消费新业态新模式。

近日，河南省漯河市召开文旅文创大会，为加快推进文旅文创融合战略高质量发展，更好发挥文旅文创全链条拉动效应，决定实施文旅文创发展“增总量、提质量、缩差距”三年行动方案（2023-2025年）。通过实施方案确定的“七大工程”， 初步建成市场竞争力强、创新驱动力足、文化辐射力广的文旅文创产业引领区，逐步使全市文旅体产业由相对较弱的基础产业成为 GDP 贡献占比较高的支柱产业，将漯河打造成为全国知名的文化旅游目的地。

据了解，漯河将围绕“文化点亮城市，产业彰显特色，创新引领未来”发展理念，以促进文旅文创融合高质量发展为主线，坚持文化引领、产业融合，突出项目带动、投资拉动，扎实推进文旅项目建设，推动文旅体全要素融合，构建“一带四区”融合高质量发展新格局，不断激发文旅融合发展新动能，助推漯河市现代化食品名城、创新之城、幸福之城建设。

在“三年行动方案”中，漯河提出，将通过实施“七大工程”，整合全市自然风光和优质文化旅游资源，以沙澧河文化风光带、贾湖遗址、许慎文化园、漯湾古镇、食尚年华、河上街、南街村景区等为依托，打造知名旅游目的地，培育国家级、省级旅游休闲街区，构建 “一带四区”食品文化旅游新场景，形成“漯食漯居漯游漯购”城市新名片。

此外，漯河力争通过三年努力，培育一批有示范引领作用的文创品牌企业和文化创意人才，推出一批展现漯河文化自信和文化魅力的原创精品，形成一批有核心竞争力的文创产业集聚区，构建统一开放、要素集聚、竞争有序的现代文化市场体系，促进文旅文创产业发展结构更趋合理、文旅文创引领作用更为突出，初步建成市场竞争力强、创新驱动力足、文化辐射力广的文旅文创产业引领区。

到 2025 年，漯河市文旅企业将会取得新突破，力争新增 500 家文旅企业，全市总量达到 2500 家；全市文旅文创产业体系更加完善，全市国家 4A 级旅游景区品级更加优化，全域旅游取得积极进展，确保临颍县成功创建全域旅游示范县，新增 2 个省级旅游休闲街区，新增 2 个省级工业旅游示范基地。

到 2025 年，全面启动沙澧河旅游区国家 5A 级旅游景区创建工作，全面启动贾湖考古遗址公园、食尚年华景区国家 4A 级旅游景区创建工作，新增省级文化产业特色乡村 1 家、省级文化产业示范基地 1 家。

(责编：乔业琼、吕骞)
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