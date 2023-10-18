人民网北京10月18日电 （记者夏晓伦）“紧扣数字经济主赛道，持之以恒培育大数据、可再生能源、机器人、新型显示等主导产业，深度布局元宇宙、人工智能、数字孪生、虚拟现实、数字视听等未来产业，推动数字经济由特色产业向标识产业跃升。”江苏省盐南高新区党工委书记、管委会主任唐高明在近日举办的盐南高新区（北京）未来产业招商引才投资说明会上表示。

记者在招商引才投资说明会上了解到，中关村文创产业发展联盟元宇宙（盐城）创新中心揭牌，长三角AI影音梦工厂项目发布，中国计算机协会数据中心分会合作启动，16个产业项目成功签约，投资总额126亿元。

创新引领未来趋势，合作构筑辉煌篇章。为抢抓新一轮重大战略机遇，推动产业融合发展，激活“人才引擎”新动能，今年以来，全国多地通过各种形式加大招商引资力度。

深圳大力开展招商引资工作，出台新一轮外资专项促进政策，拿出真金白银支持和鼓励外商投资；江苏淮安召开招商引资工作推进会，提出加大跨境电商的政策支持力度，打造产业带转型标杆；福建漳州招商引资工作会强调，要锚定方向抓招商，紧紧扭住主导产业不松手；河北沧州围绕推动央企二三级子公司落户，立足打基础、利长远，拿出务实管用措施，招商引资、招才引智……

据了解 ，近年来，盐南高新区围绕“绿色会客厅、现代数字谷、创新活力城”目标定位，打造了南海未来城、大数据产业园、数字智能产业园、绿色低碳科创园、机器人产业园和新型显示产业园“一城五园”，经济社会保持高质量发展态势。

那么，如何持续为城市发展注入新的活力？“人才是第一资源，聚天下英才而用之。”唐高明表示，人才引领发展的根本在于产才融合，产才融合的关键在于推动人才链与产业链、项目链、创新链深度融合。

“围绕大数据、可再生能源、机器人、新型显示等主导产业，我们构建了‘政产学研金介用’七位一体创新创业生态，加快打造创新蓝海、创业热土、创客家园。”唐高明介绍。

专家表示，招商引资是地方发展的源头活水，强力突破招商引资，需在优化营商环境上下更大功夫，通过加强诚信政府建设，构建亲清政商关系，增强发展环境吸引力。

(责编：乔业琼、吕骞)

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