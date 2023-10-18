原标题：华为全屋智能与重庆设计师共话空间智能化

10月13日，“渝你住进未来家”华为全屋智能设计师沙龙活动在重庆独角仙·城市花园举行。

设计沙龙的交流让设计师们亲身感受到了华为全屋智能解决方案与产品的卓越魅力。通过分享与互动，不仅加深了大家对华为全屋智能的了解，更拉近了彼此的距离。设计的力量在这个沙龙中得到了充分的体现，大家畅所欲言，从全新的视角展开设计交流与观点碰撞，探讨了诸多值得深入交流的话题。

本次沙龙中，详细为大家介绍了华为全屋智能生态化的平台，让设计师与更多的终端产品产生共鸣，能够充分发挥设计师的创想能力与专业设计能力，与客户共同创造个性化、定制化的全屋智能空间。在鸿蒙生态的加持下，华为全屋智能作为一个可以实时进化的真正有智慧的家居空间。同时，为了给用户、设计师带来全新的服务体验，华为全屋智能4.0也将智慧场景进行了升级。面向空间各个场景，华为全屋智能给用户带来多服务的一键直达和自助服务体验。

空间智能化，是继手机智能化、汽车智能化后的新浪潮。对于设计师群体而言，在空间智能化的大趋势下，利用好设计工具来提升自身价值和壁垒，才能在竞争激烈的市场变化和新的阶段抢占鳌头。全屋智能的目标是为了让人拥有更美好的居住体验，对于家居空间来说，这一切的起点来自设计师。而华为全屋智能发展到今天，也可以凭借“可靠、便捷、智慧”的产品优势，为设计师提供更多灵感与操作空间，恣意挥洒创作能力，并协助设计师向消费者提供更优质的成套体验，打造出真正符合用户需求的未来理想智慧生活。

当越来越多的设计师走近空间智能化的潮流，成为空间进化的力量，从设计环节将空间场景里的居住需求、个性需求、智能需求进行多元融合，让空间智能化走进越来越多人的生活，势必会激发出更强烈的产业动能。

(责编：董童、李源)

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