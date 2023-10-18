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“农”墨重彩绘“丰”景系列报道

主产区抢抓农时保丰收 全国粮食有望再获丰收

2023年10月18日11:28 | 来源：人民网
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人民网北京10月18日电 （记者李栋）粮安天下，农稳社稷。秋粮是全年粮食总产量的大头，粮食“压舱石”是否稳得住，直接关系到经济基本盘。眼下，粮食主产区抢农时、赶进度，多措并举确保全年粮食丰收。

玉米金灿灿，农户秋收忙。近日，河南省安阳市内黄县20多万亩适时晚收玉米迎来丰收季，田间地头收割、搬运、贮藏，到处是丰收的喜人景象。

“临近收获，技术员指导我适时晚收，每亩产量可净增加100多斤。统算下来，增产出了4000多斤粮食，收入也比往年多出5000块钱。”今年是种植户王改顺进行玉米适时晚收的第四个年头，“通过选用专家推荐的品种，搭配上科学管理和技术员的全程指导，使我的34亩玉米的今年长势非常好。”

“通过适时晚收，每亩地每天可再增加10多斤的产量。”内黄县农业农村局高级农艺师陈德林介绍，推迟10多天就意味着又增加了100多斤产量，对农户来说，就是增收了100多块钱。“同样的玉米种植面积，适时晚收能够为大家带来更大的效益。”

数据显示，内黄县玉米种植面积53万亩，适时晚收玉米达到20多万亩，占玉米种植总面积的50%。“2023年大力推广的玉米适时晚收技术可为种植户增收3000多万元。”一本农民增收账，在陈德林心里算的明明白白。

中原熟，天下足。当前，河南秋粮已进入收获后期。截至10月15日，全省粮食作物已收获7299万亩，收获进度达95.4%，其中玉米占5677万亩，收获完成98.7%。

前三季度，农业生产形势总体良好。国家统计局副局长盛来运在介绍2023年前三季度国民经济运行情况时表示，今年秋粮播种面积稳中有增，长势总体正常，全国粮食有望再获丰收。“农村居民人均可支配收入15705元，同比名义增长7.6%，实际增长7.3%。”

“为做好‘三秋’生产指导服务，盯紧盯牢秋粮收获和秋冬种重点环节，近期，农业农村部种植业管理司已会同全国农技中心，派出4个工作组赴黄淮海、长江流域、西南、西北等地区重点省份，指导适期播种努力种足种满，帮助协调解决农资供应、政策落实、防灾减灾等方面的困难问题。”农业农村部相关负责人介绍，要继续发挥农业农村部下沉一线包省包片机制作用，包联司局分区域、分环节调度秋收秋冬进度，推动各地落实落细具体措施，确保“三秋”生产顺利开展。

(责编：乔业琼、吕骞)
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