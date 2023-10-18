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提供融资保障和多元化服务 银行业保险业支持共建“一带一路”走深走实

2023年10月18日11:28 | 来源：人民网
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人民网北京10月18日电 （记者杜燕飞）记者从金融监管总局了解到，十年来，银行业保险业持续优化海外布局，不断丰富金融产品，加强多方合作，着力为共建“一带一路”提供融资支持和保险保障。下一步，金融监管总局将继续指导银行保险机构不断提升“一带一路”金融服务水平，推动共建“一带一路”高质量发展。

据金融监管总局介绍，十年来，银行保险机构持续优化和完善境外机构布局，打造“一带一路”金融服务网络。截至2023年6月末，13家中资银行在50个共建国家设立了145家一级机构，6家中资保险机构在8个共建国家设立了15家境外分支机构；中资银行积极为“一带一路”项目提供融资支持。截至2022年末，政策性银行在共建“一带一路”国家贷款合计3.1万亿元，同比增长6.6%；大型商业银行对“一带一路”共建国家贷款余额约2.3万亿元；中资保险公司持续为“一带一路”项目提供保险保障支持。截至2023年6月末，“一带一路”再保险共同体累计承保“一带一路”项目74个，保障境外总资产570亿元人民币。

金融监管总局表示，银行保险机构持续丰富金融服务体系和产品类型，满足多元化资金需求。多家中资银行参与发起设立或参股投资合作基金，通过股权投资方式整合和撬动社会资金共同支持共建“一带一路”项目，覆盖能源、矿业、交通、通信、农业、制造业等多个领域。同时，创新合作模式，拓展投融资来源，构建收益共享和风险共担的利益共同体。各银行积极与亚洲基础设施投资银行、新开发银行、亚洲开发银行、非洲开发银行、非洲进出口银行等国际多边金融机构均开展了良好合作，支持其在全球的项目投资活动。此外，在金融的助力下，中国企业和外国企业优势互补，第三方市场合作持续推进，一批合作项目在第三国顺利落地，实现“1+1+1>3”的共赢局面。

在支持绿色发展方面，据金融监管总局介绍，2022年，原银保监会印发《银行业保险业绿色金融指引》，强调银行保险机构应积极支持“一带一路”绿色低碳建设，引导银行业保险业发展绿色金融，加大对绿色发展的支持。中资银行持续加大对共建国家的生态环保、节能减排、绿色交通运输等领域支持力度，融资支持一批绿色项目，助推当地绿色低碳转型发展。银行保险机构将环境、社会及治理因素纳入业务管理流程和风险管理体系，引导更多企业和资金对生态、环境和气候的影响更加绿色，发挥在推动经济增长方式转变、促进经济可持续发展中的导向作用。

在履行社会责任方面，金融监管总局表示，银行业保险业积极开展“小而美”惠民生项目，为当地民生和就业作贡献，中资银行积极支持慈善事业，在教育助学、扶弱济困、文化传承等领域持续投入。2020年，面对突如其来的新冠疫情，中资银行保险机构第一时间行动起来，以爱心捐赠、物资筹集、志愿服务等形式支持共建国家抗击疫情，为经济平稳发展、社会和谐稳定贡献力量。

据金融监管总局介绍，截至目前，金融监管总局已与55个共建国家金融监管当局签署了监管合作谅解备忘录或合作协议，在银行业保险业监管信息共享等方面不断扩大合作。金融监管总局还与多个共建国家建立了不同层级的双多边对话机制，例如，中日韩三方监管高层会谈、中新银行业保险业监管磋商等机制，通过双多边合作加强宏观风险动态监测，提升跨境监管水平。

金融监管总局表示，下一步，将继续指导银行保险机构不断提升“一带一路”金融服务水平，推动共建“一带一路”高质量发展。

一是持续优化海外布局，打造“一带一路”金融服务网络，不断扩大对共建“一带一路”国家的金融服务覆盖面。二是指导银行保险机构不断加强金融创新，推动资金融通持续深化，为共建“一带一路”提供更为灵活多样的全方位金融服务。在有效支持重点领域和重大境外项目建设的同时，聚焦更多接地气、聚人心的“小而美”“惠民生”项目，提高东道国民生水平，让共建“一带一路”成果更好惠及东道国人民。三是加强多方合作，推动打造中外资金融机构、企业多方参与、互利共赢、层次丰富的“一带一路”金融合作网络。四是指导银行保险机构加大金融对健康、绿色、数字、创新等“一带一路”合作新领域的支持力度，助力打造更多“一带一路”务实合作新亮点。五是指导银行保险机构坚持系统观念，树牢底线思维，统筹发展与安全，将合规经营贯穿“一带一路”高质量发展全过程。同时，严格遵守东道国法律法规、风俗习惯和相关国际规则，切实做到守正经营，有效服务所在国民生福祉，夯实务实合作民意基础。

(责编：乔业琼、吕骞)
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