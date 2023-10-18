黄盛 田小丽

数字人民币跨境支付综合解决方案，基于数字人民币智能合约的供应链金融服务方案，数字人民币预付费管理产品……近日，一批数字人民币创新应用在2023中国（北京）数字金融论坛上集中亮相。在一系列数字人民币场景应用频频创新背后，是我国金融业加大研发，提升金融科技应用能力，引导金融机构关注数字金融相关基础建设，并积极探索数据资产价值发现和交易、融资，推动数字金融新生态融合升级。

博鳌亚洲论坛副理事长周小川表示，在数字货币发展生态中，支付系统的数字化和货币的数字化是一个硬币的两面。从技术和系统的角度看，支付系统用多种多样的技术实现数字化。在这一过程中，支付系统的内容和工具发生了变化——不再是传统纸钞，而是变成了数字货币；从演进结果角度看，支付系统的数字化产生了多种支付产品，这些产品在发展到一定阶段后，就需要互通性，产生融合。

在周小川看来，所有数字货币应用都依托于金融基础设施。对于金融基础设施来说，一方面要实现系统的相互连接，另一方面要实现通用性，并在最大程度上实现互通性。

金融基础设施，特别是数字金融基础设施的互通互联，依托于互联网等智能技术的升级换代，将对数字金融和数字货币产生重要的影响。

国家外汇管理局副局长陆磊表示，数字金融需要构造三大生态要素，一是金融活动数字化，二是金融监管数字化，三是货币数字化。其中，货币数字化是最难、最具挑战性的领域。

陆磊认为，数字技术运用于金融领域可能会使金融面对信息信任、隐私保护、数据鸿沟和金融排斥等问题，高频智能交易或与金融市场波动存在的相关性，也值得关注和研究。

据陆磊介绍，国家外汇管理局在推动监管和服务数字化方面进行了一些有益的探索：搭建了跨境金融服务平台，依托区块链技术为中小企业贸易融资提供便利；加强“数字外管”建设，设立了全国外汇数据研判中心，推动外汇风险交易报告采集，非现场监管的数字化智能化水平不断提升。

金融的监管和服务数字化，也体现在挖掘数据资源价值，实现数字金融促进实体经济发展和社会发展的重要作用。国家金融监管总局统计信息与风险监测部一级巡视员王蔚介绍说，国家金融监管总局鼓励金融机构创立数字化金融服务平台，支持国家重大区域战略、新兴产业、先进制造业和新型基础设施建设，特别是广泛应用信息科技丰富金融服务场景，为在传统金融服务边缘的个人和小微企业提供金融资源；推动银行保险机构系统性建设企业级风险管理平台，建立健全数字化风险嵌入控制工具，全面提升风险监测预警智能化水平。

围绕数字金融应用和资本市场数字化转型，证监会科技监管局副局长蒋东兴表示，证监会持续推动更多数字技术应用，推进资本市场数字化转型，增强金融服务实体经济能力，加快建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

另据了解，伴随着数字金融走向纵深发展，北京市不断拓展相关应用场景，持续完善对接和服务平台，深化金融科技应用场景发布机制，拓展数字金融应用体验，建设联合创新实验室，培育新型研发机构和创新联合体，并开展技术研发合作和产品服务创新，同时重点推动数字技术在普惠金融、信用与风险管理、跨境金融等领域的应用。

(责编：乔业琼、吕骞)

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