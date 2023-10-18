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工银理财携手北京分行开展金融知识普及活动

2023年10月18日14:11 | 来源：人民网
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近日，工银理财联合中国工商银行北京分行开展2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”之金融知识普及活动。本次活动以“汇聚金融力量 共创美好生活”为主题，深入商圈人民群众之中，倾听客户心声，设置投教互动专区，以生动有趣的形式普及金融知识，引导投资者建立科学投资理念，增强金融风险防范能力。

据悉，在此次活动中，工银理财通过展板展架、小视频、漫画海报等喜闻乐见的宣传载体，充分普及了工银理财《财明白》《有看投》《理财食间》《理财掌上书》《财富日历》等投教内容，向投资者科普了“银行理财净值化”“家庭资产期限配置”“现金新规”等理财知识。同时，设置趣味互动区，通过一系列“‘投’你所好”投壶小游戏、“消保消消乐”通关赛、惊喜盲盒抽回家、有奖问答扭蛋机、我与工行话成长等形式新颖的活动，寓教于乐，给大家带来一场别开生面的科普体验。活动收获了参与者的广泛好评，起到了普及理财产品基础知识、培育正确投资理念、增强金融风险防范能力的良好效果。

工银理财设置趣味互动区

工银理财设置趣味互动区向投资者科普理财知识（受访者供图）

“自成立以来，工银理财高度重视金融消费者权益保护和投资者教育工作，以满足不同金融消费者群体个性化、多元化需求为出发点，以维护好广大金融消费者长远利益和根本利益为落脚点，主动作为、多点谋划，逐步完善全方位消保组织架构，初步构建起‘1+N’消保制度体系，不断提升全流程消保管控能力，持续强化全链条投诉治理水平，有效提升了消费者金融素养和风险防范能力，帮助投资者逐步树立起价值投资、理性投资、长期投资理念，推动行业建立风清气正、公平有序的金融消费环境。”工银理财相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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