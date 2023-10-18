人民网北京10月18日电 （记者申佳平）10月16日至17日，由工业和信息化部、山东省人民政府共同主办，山东省工业和信息化厅、烟台市人民政府、中国工业互联网研究院、中国石油和化学工业联合会联合承办的“2023年石化化工行业数字化转型大会”在山东省烟台市举办。大会以“数实融合赋能石化化工行业转型升级”为主题，有来自政、产、学、研等各领域的约2000人出席活动。

“石化化工是国民经济的支柱型、基础性产业，推进数字化转型是推动行业高端化、绿色化、安全化、融合化发展，实现质量变革、效率变革、动力变革的重要路径。”工业和信息化部党组成员、副部长王江平在大会开幕式上表示，要全面贯彻全国新型工业化推进大会部署，以智能制造为主攻方向，推动石化化工行业夯实数字化基础、增强网络化互联、提升智能化水平，赋能石化化工行业高质量发展。

他指出，要强化系统观念，政府、企业、智能制造工作委员会要做好推动者、实践者、生态塑造者，统筹形成技术、资本、人才、政策等各方面合力。强化改造提升，推动新型工业网络、仪器仪表、智能装备设备等基础设施“填平补齐”，加快人工智能、大数据等先进技术“示范应用”，培育一批智能车间、智能工厂、智慧化工园区示范标杆。

同时，要强化服务体系，做强系统解决方案供应商，培育一批与工业软件、智能装备等关联企业融通发展的解决方案供应商，布局“园区级、集团级、行业级”平台体系，构建大企业带动供应链中小企业转型提升机制。

此外，要强化标准先行，发布实施石化、化工行业智能制造标准体系建设指南，制定细分行业智能工厂成熟度评估、化工园区智慧化评价导则等标准规范，引导企业加速对标提升。强化基础支撑，实施数据安全分类分级管理，推动商用密码应用，加快人才实训基地建设，支持校企联合培养实用型、复合型数字化转型人才，壮大卓越工程师队伍。

在专家分享环节，中国工程院院士钱锋提出，数字经济和实体经济融合将为石化化工行业和企业装上赋能高质量发展的“产业大脑”。中国工程院院士孙丽丽提出，石化产业是复杂的流程工业，以数字工程塑造石化工程新生态，加快智慧研发设计与数字工程孪生研究与实践意义重大，要基于在石化领域的软件开发、统筹优化、工程转化、集成设计以及数字工程建设等方面积累的知识，研究石化工程各阶段的工程数字孪生，形成石化工程新生态环境。中国石油和化学工业联合会党委副书记、副会长傅向升指出，当前，石化产业数字化转型已取得明显的成效，但是数字化转型挑战依然面临数量上差距巨大、质量上参差不齐、工业信息安全问题日益突出等严峻问题。下一步全行业应立主安全，加大创新，落实好高质量发展的要求，确保数据安全，加快数字化转型。

(责编：申佳平、吕骞)

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