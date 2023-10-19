邹多为 魏玉坤

2023年前三季度中国经济运行情况18日发布：国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，工业、服务业、消费等经济指标保持增长，国民经济持续恢复向好。进入四季度，全年收官在即，更要乘势而上、坚定信心，扎实巩固经济恢复基础，推动经济运行进一步回升向好。

三季度是完成全年经济社会发展目标的关键期。7月份以来，受国际环境复杂严峻、国内高温天气和部分地区严重洪涝灾害等多重因素影响，部分经济指标增速有所放缓。承压前行，各地区各部门着力扩大内需、防范风险，推动国民经济持续恢复向好，三季度多个领域、多项指标出现积极变化。

从宏观经济大盘的主要指标看，前三季度社会消费品零售总额同比增长6.8%，市场活力增强；全国固定资产投资同比增长3.1%，投资规模继续扩大；全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.4%，物价运行总体平稳；9月份中国制造业采购经理指数（PMI）升至扩张区间，市场信心不断增强；9月份全国城镇调查失业率连续2个月下降，就业形势出现好转。

从推动高质量发展的新动能看，前三季度高技术制造业发展回升势头较好，高技术产业投资同比增长11.4%；新能源汽车、锂电池、光伏电池“新三样”保持较快增长势头，出口同比增长41.7%；服务业增加值同比增长6%，服务零售额同比增长18.9%。

我国经济运行实现恢复向好殊为不易，值得倍加珍惜。但也要看到经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，我国经济还处在恢复进程中，经济运行中出现的积极变化有些还是初步的，有些积极变化的可持续性还需继续观察。

当前尤其要乘势而上、攻坚克难，巩固好经济回升向好态势。下阶段，各方要抓好已出台政策落实显效，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，努力实现全年经济社会发展目标。

新华社北京10月18日电

(责编：王震、陈键)

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