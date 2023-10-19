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广东个体工商户何以实现量质齐升

李雄鹰 胡林果
2023年10月19日08:56 | 来源：新华社
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今年以来，广东全省新登记个体工商户148.66万户，为近5年最高值。截至10月12日，广东个体工商户突破1000万户，同比增长12.46%；个体工商户占经营主体比例上升至56.45%，相比上年同期增加0.91个百分点，户均创造就业岗位3.3个，同比增长7.14%，直接带动就业超过3000万人。

个体工商户数量多、活力足，是稳增长稳就业的底气所在，也是推动高质量发展的韧性所在。广东个体工商户数量和质量何以实现突破？业内人士分析认为有以下几个原因。

首先是不断优化的政策支持，为各类经营主体营造出宽松的发展环境。今年以来，广东先后出台培育扶持个体工商户“31条”、促进个体工商户发展“51条”等系列措施，通过便利准入、减负降本、精准纾困、金融扶持、权益保护等综合措施，为个体工商户持续健康发展营造良好发展环境。

截至目前，佛山市今年新增21.81万户个体工商户，是广东全省新增数量最多的地级市。在佛山，个体工商户可通过“一网通办”平台、粤商通、微信、自助终端等多种途径，办理各类登记业务，实现个体工商户登记“指尖办”，365天不打烊。

其次是真金白银出实招硬招，帮助经营主体纾困解难。围绕个体工商户的实际困难和突出需求，广东相关部门建立健全个体工商户诉求快速响应机制，通过定期召开个体工商户座谈会，依托“粤商通”“粤光彩”、12345投诉举报热线等平台，回应个体工商户建议诉求。今年以来，广东有关部门共收到问题诉求1.5万条，已办结1.3万条、平均办理时长3.06个工作日、办理满意度95.36%。

广东还引导平台企业公开收费标准，向经营困难商户实行佣金减免、返还、补贴等超过6000万元。

再次是做好提质增效，挤出水分，引导优质个体工商户转型升级。注重数量，更看重质量。广东市场监管部门把促进个体工商户质量提升、结构优化摆在更加突出位置，组织开展个体工商户虚数清理“挤水分”。今年1月至9月，全省注、吊销个体工商户61.45万户。同时，今年以来，已有1.27万户个体工商户升级为企业，同比增长16.51%。

广东省市场监管局相关负责人表示，未来广东将开展个体工商户分型分类精准帮扶、推进专业市场强基工程、“个转企”培优计划、试点个体工商户综合保险保障等重点工作，引导个体工商户走高质量发展之路。

（本报记者李雄鹰 胡林果）

(责编：王震、陈键)
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