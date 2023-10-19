原标题：坚持为民办实事 上海农商银行支农支小有办法

作为申城农村金融的主要力量，传承上海农信“栉风沐雨、艰苦创业，走遍田间地头、说尽沪语方言，脚沾露水、衣沾泥水、身流汗水、一心为农”的奋斗精神，上海农商银行扎根申城七十余年，坚持“以人民为中心”的发展思想，积极践行“做小做散”的经营策略，着力把普惠金融送到田间地头、街头巷尾，全心全意为民办实事，助力百姓美好生活。

信用先行 建设美丽乡村

随着乡村振兴、美丽乡村、绿色农业的倡导与落实，现代绿色都市农业已经成为申城别具一格的“风景线”。近年来，为深入落实中央一号文件精神，深度契合乡村振兴战略发展需要，上海农商银行初心不改，与时俱进，扎实有序做好金融支持乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，持续扩大三农服务覆盖面，多年保持上海“三农”金融服务的主力军地位。

构建农村信用体系是提供多样化、多层次金融服务的基础，是实施乡村振兴战略的有力抓手。上海农商银行按照因地制宜、点面结合、分类推广的整体思路，推出整村授信金融解决方案。经“诚信村”评定后，村民无需抵押、无需担保即可获得信用贷款，切实满足村民的金融需求，有效提升农村地区的金融可获得性、可负担性和可持续性。

今年7月，上海农商银行首个信用镇落地青浦区金泽镇。截至目前，上海农商银行已通过整村授信模式完成109个信用村、4个信用镇认定，服务村民超1000名，授信金额超2亿元。

在此基础上，上海农商银行进一步下沉服务，以“靠前”+“主动”作为，以金融赋能社会治理，持续进行乡村振兴有益探索尝试。创新资本引入模式，以第三方担保方式授信，吸收国有资本+社会资本+集体资本，通过“产业+基金+基地+智库“的组合运作，以奉贤吴房村作为试点，让农民实现“租金+股金+薪金”的多层次增收。推出宅基地住房更新改造贷款，解决宅基地住房翻新及装修的资金缺口，最长授信期限可至十年，切实响应民生需求，贯彻支农惠农初心。

产品加持 拓宽服务广度

上海农商银行始终坚持以市场为导向、客户体验为标尺，不断丰富具有特色的普惠金融产品体系，拓宽支农支小服务广度。

制定“家庭农场”金融服务方案，破解以家庭农场为代表的三农群体融资难题，与农业主管部门共同建立家庭农场名录库，发挥主动授信优势，切实满足家庭农场主资金需求。

推出“新农人”专项金融服务方案，为具有科学文化素质、掌握现代农业生产技能、以农业生产、经营或服务作为主要职业，以农业收入作为主要生活来源，居住在农村或城市的农业从业新市民提供金融服务。截至2023年6月末，累计发放超900笔、近2亿元贷款，覆盖800余人。

发行“惠农一卡通”，该卡具有一卡多用、异地通用等特点，各项补贴资金可集中通过该卡发放至客户手中，解决了不同补贴不同银行发放的困扰。在浦东新区农业农村委的大力支持下，已有13万农户及企业享受“惠农一卡通”的金融服务。

安居乐业是每一个新市民在沪打拼的梦想。围绕新市民的创业、购房需求，上海农商银行持续提升新市民金融服务水平。

针对在沪新市民创业形式、收入特点、资金需求等，在注重第一还款来源的同时，探索多元收入认定方式，推广“信用为主”的小微信贷产品，更好地满足小微企业、个体工商户“短频快急”的经营融资需求。上海农商银行“鑫e贷”产品新增新市民标签识别功能，通过行业特征、职业身份和产品适配等维度，主动为新市民提供金融支持。

对于资质良好且有刚需购房的新市民，上海农商银行优化线上渠道服务流程，不仅可以在线提交住房按揭申请，减少相关纸质证明材料，还支持手机银行预约办理提前还款，实现新市民的安居梦。

今年9月15日至10月15日期间，上海农商银行集中开展了“为民办实事”金融服务活动，依托全市573家“心家园”公益服务站将服务触角延伸至申城每一个角落，让农民、新市民、小微企业主享受更多家门口的金融服务。

上海农商银行将坚持“以人民为中心”的发展思想，坚持“以客户为中心”的发展战略，充分发挥“三农”主力军作用，持续推进支农支小服务常态化管理，书写更多为民办实事的暖心故事。

(责编：曹淼、李源)

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