2023年是共建“一带一路”倡议提出的十周年。十年来，中国与共建国家进出口总额累计达到19.1万亿美元，年均增长6.4%；与共建国家双向投资累计超过3800亿美元，中国对外直接投资超过2400亿美元。在这一辉煌佳绩背后，金融机构发挥了重要作用。作为国内金融租赁行业的领军企业，交银金租在国际化进程中大力推进航空、航运租赁业务高质量转型发展，助力打通国内国际“双循环”，充分展现了在推动共建“一带一路”高质量发展过程中取得的新成效。

据介绍，交银金租于2014年在上海自贸区首批成立航空航运专业子公司，并在爱尔兰都柏林设立了管理型项目公司，作为大力发展境外航空租赁业务的重要载体，年均航空融资投放规模约100亿元，服务境内外近30个国家和地区的近80家航空公司客户。此外，交银金租在推动国产大飞机走出去方面也积极发挥行业引领者作用。2011年，与中国商飞签订C919飞机启动用户协议，成为C919飞机的首批启动用户之一；2019年，公司通过上海自贸区SPV向成都航空交付1架ARJ21飞机；2022年，公司又通过爱尔兰子公司与中国商飞签订了C919和ARJ21飞机的订购意向书，作为首个获得C919签约订单的海外租赁平台，在实现自身跨越式发展的同时有力践行金融支持国产大飞机走向世界的使命担当。

同时，作为航运服务业的重要参与者，交银金积极对接制造和运输两大产业终端，深度践行共建“一带一路”倡议，持续推动本土船舶市场的培育和开发，助力“国轮国造”扬帆出海。目前，在航运租赁业务领域，交银金租已经与“一带一路”沿线的7个国家和地区的29个客户建立合作关系，重点客户包括壳牌石油、长锦油轮、太平船务等航运及货主企业。截至2023年9月，公司累计投放“一带一路”沿线客户的航运项目金额近500亿元，相关航运租赁资产余额近400亿元。

此外，交银金租积极践行绿色发展理念，加大对绿色低碳的新技术机型的融资与交付，夯实民航业减污降碳协同增效的基础。2022年，交银金租实现中国租赁公司首架使用可持续生物航空燃料的飞机交付。截至9月末，交银金租绿色飞机占比已达41%。航运方面，公司不断提高环保绿色船型在船队中占比，加大绿色融资的投放力度。今年交付的6艘24000TEU集装箱船采用全新绿色环保、高效节能与安全等技术手段，能有效降低船舶总能耗，减少碳排放，未来将进一步统筹推进绿色发展重点领域的相关企业合作，为实现“双碳”目标提供助力。

交银金租方面表示，未来将进一步拓展与“一带一路”共建国家企业的合作，加强双方互联互通，以金融租赁力量为国内产能搭建“出海之桥”，为实体经济铺设“增长之路”，积极为共建“一带一路”提供专业化、国际化、差异化、特色化的金融租赁服务。

(责编：董童、李源)

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