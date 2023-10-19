原标题：克罗地亚最大风电项目案例故事荣登第三届“一带一路”国际合作高峰论坛

10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。在民心相通专题论坛上，中国北方工业有限公司带来了题为《清风逐梦，共赴未来》的案例分享，向现场来宾讲述了北方国际合作股份有限公司（简称“北方国际”）克罗地亚塞尼风电项目开发建设过程中的动人故事。

塞尼风电项目案例以音乐舞台剧的方式，面向与会各国政要嘉宾、民间组织和媒体代表进行故事分享。由北方国际投资、建设和运营的塞尼风电项目，于2018年11月开工建设，2021年12月正式并网发电。在并网发电仪式上，克罗地亚总理普连科维奇盛赞该项目是欧盟和中国绿色能源领域合作的样板。项目正式运营以来，每年向克罗地亚输送约5.3亿度绿色电力，满足至少10万户家庭的用电需求，同时减少二氧化碳排放约46万吨，为促进克罗地亚能源转型、发展绿色经济提供强劲助力。

案例故事主角克罗地亚籍风电工程师兹拉特科·普尔皮奇担任塞尼风电项目总工程师。普尔皮奇与中克团队携手克服了工期紧、任务重、技术难点多、建设标准高等重重挑战，最终推动塞尼风电项目建成竣工发电。

普尔皮奇在接受媒体采访时表示，亲眼目睹由自己真实经历演绎而成的故事案例时十分感动。他说：“风电项目让家乡塞尼拥有了先进的电力基础设施，可用于更多的发展建设，当地居民们也增加了收入。”地处山区的塞尼风电项目也为当地发展旅游和民众休闲运动开辟了森林公路等交通便利。普尔皮奇表示，该项目是当地最大的风电项目，在其开发和执行过程中不免遇到了很多挑战。他介绍说，团队需要准备大量的环境调研材料以符合当地的严格规定，此外大家一起工作时还需要克服语言障碍，但最终克服了困难，见证了短时间内项目的投产发电。

提及在中国参加“一带一路”国际合作高峰论坛，普尔皮奇向记者表达了心声：“塞尼风电项目为发展绿色能源迈出了关键的一步，也将中国与克罗地亚人民连接在一起。”

北方国际合作股份有限公司总经理单钧介绍说，塞尼项目是山地风电项目，风场全部被森林覆盖，为了践行绿色发展的理念，北方国际创新了多项技术，包括举升运输车的装备设计，以减少对树木的破坏。另外，在吊装风机设计中也将保护野生动物考虑在内，始终将绿色发展理念融入共建“一带一路”的各方面、全过程。在展望塞尼风电项目的未来发展时，单均表示：“塞尼风电项目也是中国和欧盟在清洁能源领域合作的样板工程，北方国际团队也有信心周边国家开拓更多的新能源项目。”

(责编：董童、李源)

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