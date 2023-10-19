乡村行 看振兴丨重庆：艺术乡建“点燃”乡村新活力
2023年10月19日13:59 | 来源：新华社
小字号
原标题：乡村行 看振兴丨重庆：艺术乡建“点燃”乡村新活力
坐落在重庆市璧山区七塘镇的将军村曾是一个环境脏乱、产业空虚，大量村民外出务工的“空心村”。
近年来，当地与各艺术院校、美术学会等碰撞出艺术乡建的思路，通过艺术激活沉寂的乡村，打造了艺术博物馆、美术馆、图书馆等主题核心艺术区为乡村旅游引流。
同时通过每年举行“重庆乡村艺术集”“农民丰收节”活动，定期开展艺术作品展览等，以文旅助力艺术乡建，充分激发当地村民内生动力，为乡村振兴注入了新的活力。
如今，将军村已摇身一变成为远近有名的旅游“网红村”。
记者：李爱斌、李前磊
新华社音视频部制作
(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 设计时速350公里！这条沿海高铁启动联调联试
- 人民网北京10月19日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，10月16日，汕汕高铁汕尾至汕头南段正式启动联调联试，作为联调联试的一部分，10月18日上午，一列高速铁路综合检测列车从汕尾站开往汕头南站进行提速试验。 汕汕高铁汕尾站。…
- 评论
- 关注