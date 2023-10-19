李爱斌、李前磊

原标题：乡村行 看振兴丨重庆：艺术乡建“点燃”乡村新活力

坐落在重庆市璧山区七塘镇的将军村曾是一个环境脏乱、产业空虚，大量村民外出务工的“空心村”。

近年来，当地与各艺术院校、美术学会等碰撞出艺术乡建的思路，通过艺术激活沉寂的乡村，打造了艺术博物馆、美术馆、图书馆等主题核心艺术区为乡村旅游引流。

同时通过每年举行“重庆乡村艺术集”“农民丰收节”活动，定期开展艺术作品展览等，以文旅助力艺术乡建，充分激发当地村民内生动力，为乡村振兴注入了新的活力。

如今，将军村已摇身一变成为远近有名的旅游“网红村”。

记者：李爱斌、李前磊

新华社音视频部制作

(责编：申佳平、陈键)

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