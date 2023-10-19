据农业银行消息，近日，该行以“金融消费者权益保护教育宣传月”活动为契机，聚焦消费者反映强烈的热点难点问题，多措并举、群策群力，扎实“办好为民实事”，持续打造“农情服务”品牌。

据农业银行相关负责人介绍，活动期间，农业银行累计为民办实事409项，其中落实“利民”政策61项，推出“惠民”举措248项，升级“便民”服务100项，有效解决金融消费者急难愁盼问题。

落实“利民”政策方面，农业银行坚持“人民金融”底色，聚焦金融服务乡村振兴、减费让利、助力小微企业、落实存量首套房贷利率调整等重点领域和热点问题，拓宽金融服务的广度和深度，提升人民群众获得感、幸福感和安全感。农行消费者权益保护办公室针对全国832个脱贫县，开展“金融宣讲乡村行”教育宣传活动，普及金融基本常识，切实提升脱贫地区群众的金融素养。农行个人信贷部开展存量首套住房贷款利率调整工作，更好满足客户刚性及改善性住房需求。

农业银行强化金融服务力度，采取惠民生、暖民心的金融服务举措，持续发力、提升质效，多策并举为民办实事，解难题。农行消费者权益保护办公室在手机银行推出“‘农情消保’数字化展厅”。针对老年人、青少年、新市民和特殊群体等不同的消费者，满足不员年龄、不同兴趣爱好人群的金融教育宣传需求。农行信用卡中心为顺应客户网购的生活习惯，累计为564万客户提供信用卡积分兑换服务超1070万次。

做细“便民”服务方面，该负责人介绍，该行运营管理部开展农情服务工程，实施服务专项提升及流程优化行动，柜面客户平均等候时间缩短7.3分钟。深化“农情暖域”公益服务品牌，设置“户外劳动者服务专区”，针对环卫工人、快递员、外卖员等户外劳动者，提供累了歇脚、渴了喝水等暖心服务，累计打造农情暖域网点2.2万余家。扎实推进适老化服务，完善适老设施，配备血压计、AED除颤仪等适老化服务设施的网点超过1.4万家。远程银行中心推出远程“云专家”业务，提供藏语、彝语等少数民族语言服务，服务少数民族客户158人次。

“农业银行将持续‘聚焦人民所需，发挥自身所长’，用多样化、普惠型、见实效的‘农情服务’举措，守护人民群众的金融幸福之路，为构建和谐健康的金融消费环境贡献‘农行力量’。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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