新华社记者刘杨、陈柱佐

全息舱实时拍摄生成卡通形象VR明信片，服务数字人快速准确解答嘉宾问题……走进2023世界VR产业大会现场，元宇宙、数字人等虚实融合的VR技术应用场景令人目不瑕接。各大企业瞄准VR技术发展趋势，在多感官、全要素、智能化互动赛道上持续发力，创新推动VR技术融入更多生活场景。

2023世界VR产业大会于10月19日在江西南昌开幕，紧扣“VR让世界更精彩——虚实融合，智兴百业”的主题，华为、科大讯飞、海信等200余家企业携最新成果集中亮相，应用场景涵盖文旅、影视、游戏、体育等多个领域。

拓宽感官维度

走进创新成果展示区，入口第一家参展企业杭州气味王国科技有限公司就吸引了众多目光。记者走上前去，发现展台上摆放着几个弧形设备。展台负责人秦勇介绍说，这是能让人闻到味道的气味播放器，并邀请记者体验——将设备戴上脖子后，面前的屏幕开始播放一部电影中主角吃芒果的画面，此时记者便能闻到阵阵芒果香气，仿佛面前真的摆了一盘芒果。

据介绍，这款脖戴式数字气味播放器通过与音视频字幕、画面相匹配，能够还原出相应的气味，给使用者身临其境之感。“目前的虚拟现实领域中，视觉、触觉、听觉感知相关的技术已相对成熟，但嗅觉感知方面还相对滞后。这项技术的理念就是在元宇宙世界里添加嗅觉维度，为各类气味应用场景提供解决方案。”秦勇说，目前这项技术已经在杭州的一些影院使用。

数字人加速生长

就在气味王国展台旁，拓世集团展位的屏幕上，一名电商主播正在绘声绘色地介绍一款餐饮代金券，并不时回答直播间网友的提问。在旁人看来，这不过是直播行业的常规情景，殊不知屏幕里的主播并非真人。

“这是我们根据客户需求定制的数字人主播。”拓世集团董事长秘书成传伟说，常规的一场电商直播至少需要4个人，而现在只需1个人就能开播。在开播前将商品信息录入系统，开播后现场仅留1位运营人员就能保证直播24小时不间断，直播成本得到有效控制。

数字人不仅在电商行业得到发展，在文旅行业的应用也同样广泛。位于南昌市红谷滩区的南昌市小核桃科技有限公司近年来在文化宣传、旅游导览等领域积极布局数字人业务，打造出孔子、李白、欧阳修等十余个虚拟数字人IP形象。

“我们与滕王阁、岳阳楼等景区合作，游客只要在我们研发的数字人面前成功背诵《滕王阁序》或《岳阳楼记》，即可免费登楼参观。”公司总经理李梁说。

“VR+”触角不断延伸

除了在文旅、电商等领域大放异彩，虚拟现实产业还将触角延伸到了更广阔的健康、体育等领域，显示出“VR+”的无限可能。

浙江大学南昌研究院研发的“AR减压焕能舱”使用无创HRV生物反馈系统和人工智能睡眠调理、心理减压综合技术，可以反馈测试者的压力指数和疲劳指数，并根据测评报告为测试者提供减压调适等服务。

在XR（元宇宙）健竞大赛展区，近10位观展人员骑在健身单车上，双脚快速蹬着脚踏板，目光注视着前方大屏显示的仙女湖实景赛道，屏幕里的他们化身成一个个虚拟形象，彼此之间奋起直追，一场自行车竞速比赛就此展开。XR（元宇宙）健竞大赛品牌官周睿介绍，“XR健竞”通过在虚拟空间中搭建多人竞技的游戏社交平台，沉浸式体验感更加丰富。

(责编：申佳平、陈键)

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