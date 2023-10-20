国有企业对标世界一流企业价值创造行动开展以来，各国有企业在创造经济价值、战略价值和社会价值等方面成效明显，企业效益效率显著提升，服务国家战略作用充分发挥，行动取得阶段性成效。

这是记者从国务院国资委19日举行的“国有企业对标世界一流企业价值创造行动推进会”上了解到的信息。

据了解，在价值创造方面，国务院国资委要求国资国企不断提升经营创现能力，聚焦利润总额、资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率等指标发力，加快补齐短板弱项；要持续打造有全球竞争力的产品和服务，以新技术新业态新标准改造提升产品服务质量。

在优化布局上，国务院国资委提出，国资国企要加快布局和发展战略性新兴产业，聚焦人工智能、生物技术、新材料等重点产业领域方向，打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业；要大力推动传统产业转型升级，加大技术改造和设备投入，加快数字化智能化绿色化转型升级；要创新合作模式，以产业升级推动东北全面振兴，让老工业基地焕发新动能。

近年来，国资国企坚持以建设世界一流企业为引领，持续深化国有企业改革，切实加大科技创新工作力度，扎实推进高质量发展，多层次、多领域组织开展对标世界一流企业专项行动。今年3月，国务院国资委正式启动价值创造行动。（记者王希、姚均芳）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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