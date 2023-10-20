人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国有企业对标世界一流企业价值创造行动取得阶段性成效

2023年10月20日09:16 | 来源：新华社
小字号

国有企业对标世界一流企业价值创造行动开展以来，各国有企业在创造经济价值、战略价值和社会价值等方面成效明显，企业效益效率显著提升，服务国家战略作用充分发挥，行动取得阶段性成效。

这是记者从国务院国资委19日举行的“国有企业对标世界一流企业价值创造行动推进会”上了解到的信息。

据了解，在价值创造方面，国务院国资委要求国资国企不断提升经营创现能力，聚焦利润总额、资产负债率、净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率等指标发力，加快补齐短板弱项；要持续打造有全球竞争力的产品和服务，以新技术新业态新标准改造提升产品服务质量。

在优化布局上，国务院国资委提出，国资国企要加快布局和发展战略性新兴产业，聚焦人工智能、生物技术、新材料等重点产业领域方向，打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业；要大力推动传统产业转型升级，加大技术改造和设备投入，加快数字化智能化绿色化转型升级；要创新合作模式，以产业升级推动东北全面振兴，让老工业基地焕发新动能。

近年来，国资国企坚持以建设世界一流企业为引领，持续深化国有企业改革，切实加大科技创新工作力度，扎实推进高质量发展，多层次、多领域组织开展对标世界一流企业专项行动。今年3月，国务院国资委正式启动价值创造行动。（记者王希、姚均芳）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
加快数字化转型 我国智能航运发展应用领域走在世界前列
　　“近年来，我国加快航运数字化转型，推进智能航运技术应用，不断塑造航运发展新动能新优势。”10月18日，交通运输部党组成员、副部长付绪银在2023年世界航海科技大会上表示，当前，我国自动化集装箱码头规模居世界首位，内河航道运行监测、梯级船闸联合调度等数字化、智能化转型发展加快，基于区块链的航运服务网络不断拓展，首艘自主航行集装箱船“智飞”号正式交付运营，我国在智能航运发展应用领域走在世界前列。…
绿色发展 绘就“一带一路”大美画卷
　　共建“一带一路”倡议提出10年来，中国把绿色发展理念融入共建“一带一路”各领域，既为世界经济增长开辟了新空间、搭建了新平台，也为全球生态环境治理给出了中国方案。 本届高峰论坛期间举办的绿色发展高级别论坛，进一步汇聚各方绿色合作共识，推动建设更加紧密的绿色发展伙伴关系，助力全球可持续发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部