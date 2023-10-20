新华社伦敦10月19日电（记者郭爽）国际能源署日前发布特别报告指出，要实现所有国家气候目标并保证能源安全，到2040年，全球需增加或更换8000万公里的电网（相当于目前全球所有电网总量）,并在电网运营和监管方式方面做出重大改变。

这份名为《电网和安全能源转型》的报告首次盘点了全球电网现状，并指出电网对于电力供应脱碳和有效整合可再生能源至关重要。报告警告说，近年来，尽管电力需求强劲，但除中国外，新兴经济体和发展中经济体对电网投资有所下降；电网目前“跟不上”太阳能、风能、电动汽车和热泵的快速部署。

对于电网投资规模跟不上且电网监管改革缓慢将造成的后果，报告指出，在电网延迟的情况下，电力部门2030年至2050年间累计二氧化碳排放量将比承诺排放量多580亿吨。这相当于过去4年全球电力行业二氧化碳排放总量，由此造成全球气温上升超过2摄氏度的可能性为40%。

报告说，尽管可再生能源投资一直在快速增长，且自2010年以来几乎翻了一番，但全球电网投资总数几乎没有变化，仍保持在每年约3000亿美元的水平。而到2030年，这一资金必须增加一倍，达到每年6000亿美元以上，才能实现气候目标。

报告指出，未来十年，为实现各国能源和气候目标，全球用电量的增长速度需要比上一个十年快20%。目前，至少有3000吉瓦的可再生能源项目正在排队等待接入电网，相当于2022年新增太阳能光伏和风电容量的5倍。这表明电网正在成为向净零排放过渡的瓶颈。

国际能源署警告，如果没有更多的政策关注和投资，电网基础设施覆盖范围和质量上的不足可能使全球气候目标变得遥不可及，并损害能源安全。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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