人民网北京10月20日电 （田小丽）日前，由中国社会科学院大学（研究生院）国际能源安全研究中心及社会科学文献出版社共同发布的《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2023）》（以下简称《蓝皮书》）显示，电力行业将成为实现全球气候目标的关键。发电是全球二氧化碳排放的最大单一来源，占2022年全球能源相关排放总量的1/3以上。截至2022年，电力行业约3/4的排放来自煤炭，近1/4来自天然气。

《蓝皮书》指出，电力行业是世界上第一个需要脱碳以实现净零排放的行业，因为它有助于开启其他行业的清洁电气化。电力行业的排放量还没有下降到将全球温升控制在1.5℃所需的水平，电力行业需要在2040年之前从排放最高的行业转变为第一个实现全球净零排放的行业，这样世界才有机会在2050年实现全行业的净零排放。已经有行之有效的解决方案来应对这一挑战，电力行业脱碳是实现快速减排的最具成本效益的途径之一。

《蓝皮书》表示，全球可再生能源的增长速度和投资力度仍无法支持全球如期实现气候目标。国际能源署的研究报告显示：如果实现2℃温升控制目标，全球可再生能源的投资额需要在21世纪20年代翻一番；如果实现1.5℃温升控制目标，投资额就要增加两倍以上。若要实现气候目标，必须密切跟踪电力转型，必须用清洁电力来满足需求的增长，以取代化石燃料，降低排放，这是实现全球气候目标的关键。

据了解，《蓝皮书》聚焦2022年世界石油、天然气、煤炭、电力市场和可再生能源的整体发展情况，着重对其发展过程中呈现的特点，从影响因素、各相关表现和未来变化趋势等方面进行梳理，并对影响能源市场发展的重要事件和区域进行了深入探究和分析，在此基础上对2023年世界能源供需和价格走势进行预测，同时对中国能源发展现状进行分析，对中国能源各领域的发展战略提出有针对性的建议。

(责编：乔业琼、吕骞)

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