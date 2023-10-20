人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

数字发布厅将亮相2023智能视听大会

2023年10月20日13:47 | 来源：人民网
小字号

人民网青岛10月20日电 作为2023智能视听大会的特色板块，10月21日至22日，数字发布厅将在青岛高新区重磅亮相，广泛邀请相关领域知名企业登台，以数字化发布方式集中展示视听新技术、新场景、新应用。

数字发布厅的主题为“AI赋能新产业”。和传统发布厅相比，数字发布厅突出未来感和新视听。两天的活动中，数字发布厅将陆续推出项目推介、启动仪式、主题演讲、主题发布等多项活动，生动展示智能视听产业前沿的新产品、新技术、新场景，以数字化手段进行生动展示和落地交易，涉及物联网、医疗、家电、企业管理等十余个领域。

此外，数字发布厅还设置圆桌对话环节，将邀请物联网、新产业等领域重要嘉宾与高新区企业代表，共话智能视听产业发展。

2023智能视听大会由中央网信办、国家广播电视总局、人民日报社、山东省人民政府指导，青岛市人民政府、山东省委网信办、山东省广播电视局、人民网主办，青岛高新区管委、人民视听公司承办。作为智能视听行业的年度盛会，智能视听大会自2019年创办以来，已连续举办四届。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“小卡片”升级“新媒介” 地方政府探索拉动消费新路径
　　人民网北京10月20日电 （记者夏晓伦）周末满200元减30元加油满减优惠活动、“一分钱”乘公交活动、电子社保卡在指定影院购票可享受满30元减20元优惠……在山东滨州，一张社保卡由撑起民生大保障的“小卡片”，升级为融入社会经济发展拉动消费增长的“新媒介”。 消费作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，一头连着生产发展，一头连着民生福祉，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎。…
多项运输指标创历史新高！2023年三季度全国铁路发送旅客11.5亿人次
　　人民网北京10月20日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，三季度，全国铁路发送旅客11.5亿人次，较2019年同期增长11.6%，9月22日铁路12306售票2695.2万张，9月29日发送旅客2009.8万人次，单日售票量、单日旅客发送量均创历史新高，铁路运输安全和秩序良好。 三季度，商务流、学生流、探亲流、旅游流交织叠加，旅客出行需求十分旺盛。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部