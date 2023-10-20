数字发布厅将亮相2023智能视听大会
2023年10月20日13:47 | 来源：人民网
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人民网青岛10月20日电 作为2023智能视听大会的特色板块，10月21日至22日，数字发布厅将在青岛高新区重磅亮相，广泛邀请相关领域知名企业登台，以数字化发布方式集中展示视听新技术、新场景、新应用。
数字发布厅的主题为“AI赋能新产业”。和传统发布厅相比，数字发布厅突出未来感和新视听。两天的活动中，数字发布厅将陆续推出项目推介、启动仪式、主题演讲、主题发布等多项活动，生动展示智能视听产业前沿的新产品、新技术、新场景，以数字化手段进行生动展示和落地交易，涉及物联网、医疗、家电、企业管理等十余个领域。
此外，数字发布厅还设置圆桌对话环节，将邀请物联网、新产业等领域重要嘉宾与高新区企业代表，共话智能视听产业发展。
2023智能视听大会由中央网信办、国家广播电视总局、人民日报社、山东省人民政府指导，青岛市人民政府、山东省委网信办、山东省广播电视局、人民网主办，青岛高新区管委、人民视听公司承办。作为智能视听行业的年度盛会，智能视听大会自2019年创办以来，已连续举办四届。
(责编：乔业琼、吕骞)
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