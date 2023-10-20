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银联国际：加快推进跨境二维码业务互联互通 服务共建“一带一路”倡议

2023年10月20日16:33 | 来源：中国银联
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原标题：银联国际加快推进跨境二维码业务互联互通 服务“一带一路”倡议

　　银联国际今日与老挝国家支付网络（LAPNet）在上海签署合作备忘录，双方约定共同推动钱包产品在对方网络使用，提升中老两国居民跨境移动支付体验。同日宣布，马来西亚支付转接网络Payments Network（PayNet）向银联开放旗下全部二维码受理商家，赴马旅客可用云闪付App在当地百万家商户扫码支付。

　　去年以来，银联国际已与韩国移动支付服务Zero Pay、斯里兰卡国家支付网络LankaPay、越南国家支付公司NAPAS、柬埔寨支付系统Bakong旗下二维码网络、马来西亚支付转接网络PayNet等开展“网络互联互通”合作，即通过一点对接，快速、大规模相互开放受理网络。境外银联二维码受理商户数目前达到610万家，亚太地区的二维码受理网络优势正加速形成。

　　中国银联总裁兼银联国际董事长蔡剑波表示，响应这一倡议，银联国际持续完善受理网络、丰富多元支付产品，创新推出“网络互联互通”模式，助力中国与共建国家二维码网络互联互通。银联国际将持续加快东南亚等区域相关业务落地，更好地服务资金融通，促进民心相通。

　　老挝是跨境二维码业务互联互通落地“又一站”。在当地，商家和ATM已全面受理银联卡，银联卡是本地居民最常使用的国际卡品牌。此次银联国际与LAPNet合作，基于“网络互联互通”模式，推动老挝国家统一二维码标准LaoQR兼容银联二维码标准。未来，云闪付App等银联移动支付产品可在当地所有二维码商户受理，老挝的商业银行App也可通过支持绑定银联卡或发行银联虚拟卡，在全球银联二维码受理商户使用。

　　同日，银联国际与马来西亚支付转接网络PayNet互联互通合作落地。境内和港澳版云闪付App、以及接入“云闪付网络支付平台”的银行App，可在PayNet网络下全部超百万家商户扫码支付。下一步，PayNet钱包将可在银联网络内使用，提升境外人士跨境尤其是来华支付的体验。

　　随着共建“一带一路”倡议实施，银联国际在沿线市场的业务发展进入快车道。共建国家和地区中已有133个支持银联卡支付或取现。在做好我国居民跨境支付服务的基础上，银联国际还积极提供满足沿线国家和地区居民多元支付需求的“银联方案”。目前，区域内累计发行了超1.7亿张银联卡，占银联卡境外发行规模的80%以上。在菲律宾、肯尼亚等地，当地居民把银联卡作为学生卡、市民卡、工资卡，融入本地生活。银联还联合境内外多家主流银行，推出“丝绸之路文化主题卡”“一带一路”主题商务卡，配套专属权益。

　　顺应消费者支付习惯改变，银联国际已推动74个共建国家和地区支持银联移动支付，为当地居民提供基于银联卡的移动支付服务。新加坡、马来西亚、越南、巴基斯坦、尼泊尔、肯尼亚等市场陆续推出近百款银联电子钱包产品，20多个市场实现银联数字化发卡。新加坡最大的移动支付产品PayLah！、泰国最大手机银行K Plus、马来西亚头部钱包Boost均已接入了银联移动支付服务。

　　为提升中外持卡人跨境支付体验，银联国际还启动“全球网络 万店特惠 最高尊享5折立减”秋冬主题优惠活动，覆盖境外30个热门旅游目的地3万余家商户，囊括优计划、优返、立减、汇率优惠、云闪付红包等多元优惠形式，是跨境人员流动恢复以来规模最大的银联卡营销活动。

(责编：曹淼、李源)
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