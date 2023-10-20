服务实体经济质效不断增强——金融监管总局详解前三季度银行业保险业运行情况
新华社北京10月20日电 题：服务实体经济质效不断增强——金融监管总局详解前三季度银行业保险业运行情况
新华社记者李延霞
今年前三季度，银行业保险业支持实体经济成效如何？在华外资银行保险机构经营情况怎样？在20日举行的新闻发布会上，国家金融监督管理总局有关工作负责人进行了详细解答。
重点领域和薄弱环节金融服务不断加强
“银行保险机构经营和监管指标处于合理区间，重点领域和薄弱环节金融服务不断加强，服务实体经济质效不断增强。”金融监管总局有关工作负责人表示。
数据显示，前三季度，人民币贷款新增19.75万亿元，同比多增1.58万亿元。银行保险新增债券投资9.6万亿元。
支持科技创新和绿色发展力度不断加大。三季度末，高技术制造业贷款同比增长22.5%，数字经济核心产业贷款同比增长22.8%。
支持改善民生力度不断加大。个人住房贷款中92.5%用于支持购买首套房，住房租赁贷款同比增长77.7%，创业担保贷款同比增长10.2%。
“下阶段，金融监管总局将持续深化金融供给侧结构性改革，提高金融服务实体经济能力，助力经济持续回升向好。”该负责人表示。
在华外资银行保险机构经营良好
“目前，在华外资银行保险机构经营状况良好，机构有序发展，业务经营稳健。”金融监管总局有关工作负责人表示。
数据显示，截至今年9月末，来自52个国家和地区的202家银行在华设立了机构，境外保险机构在华共设立了67家外资保险机构和73家代表处。截至今年9月末，外资银行资产总额达3.79万亿元人民币，外资保险机构总资产约2.33万亿元人民币。
“总体上看，在华外资银行保险机构多年来保持稳健经营、风险可控的特点，充分展现了中国金融业对外开放的积极成效。”该负责人表示，部分外资银行近年来对在华机构和业务进行了一定调整，主要是在全球经济发展不确定性增加的背景下，外资银行母行根据自身经营状况和战略调整做出的商业选择，不具备长期性和趋势性特征。
该负责人表示，有较多的外资金融机构在不断加大在华投入，从2020年至2023年9月末，在华外资银行增（注）资总计达187.3亿元。
该负责人表示，金融监管总局将继续推进银行业保险业高水平对外开放，全面实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，进一步探索对外资机构的差异化监管，持续提高外资机构监管有效性等。
小微企业贷款继续增量扩面
“今年以来，小微企业贷款继续保持增量扩面态势，前三季度贷款增量已超过去年全年增量，贷款结构不断优化，在支持小微企业恢复发展方面取得积极成效。”金融监管总局有关工作负责人表示。
截至今年9月末，全国小微企业贷款余额69.2万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额28.4万亿元，较年初增加4.8万亿元；有贷款余额客户数4260.5万户，较年初增加372.8万户。
据介绍，金融监管总局今年7月启动“走万企 提信心 优服务”活动，指导金融机构主动了解企业的金融需求。活动开展以来，各地已将289.1万户中小微企业纳入对接范围，金融机构合计对接170.7万户次。活动期间，银行机构已向43.1万户中小微企业新发放3.9万亿元贷款。
“下一阶段，金融监管总局将细化政策举措，开展小微企业信贷质效提升系列行动，包括首贷拓展、信用贷提升和‘伙伴银行’三项行动等。”该负责人表示。
金融业运行总体平稳
“当前我国金融业运行总体平稳，防范化解风险各项工作有序推进。”金融监管总局有关工作负责人表示。
初步统计，今年三季度末，商业银行不良贷款率1.61%，同比下降0.05个百分点；拨备覆盖率207.9%，同比上升2.4个百分点。
该负责人表示，为促进房地产市场平稳健康发展，金融监管总局会同相关部门优化房地产政策，稳妥降低存量首套房贷利率，目前绝大部分贷款已调整到位。
“金融监管总局将稳妥有序防范化解重点领域金融风险，推动完善风险防控长效机制，有力维护国家金融安全。”该负责人表示。
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