人民网北京10月21日电 （杜燕飞、田小丽）“今年是共建‘一带一路’倡议提出十周年。资金融通作为五通之一，为共建‘一带一路’提供了重要融资保障和多元化金融服务。”金融监管总局国际合作与外资机构监管工作相关负责人卢巍20日在三季度银行业保险业数据信息新闻发布会上表示，近年来，金融监管总局指导银行保险机构积极发挥资金融通作用，以高质量金融服务助力共建“一带一路”高质量发展。

引导银行保险机构持续优化布局，打造“一带一路”金融服务网络。据卢巍介绍，金融监管总局支持中资银行保险机构在依法合规、风险可控的前提下不断优化海外网络布局，提升金融服务覆盖面，为共建“一带一路”提供资金支持和保险保障。截至2023年9月末，13家中资银行在50个共建“一带一路”国家设立了145家一级机构，6家中资保险机构在8个共建“一带一路”国家设立了15家境外分支机构。同时，进一步落实金融业对外开放举措，支持符合条件的共建“一带一路”国家银行保险机构来华设立机构和开展业务，促进协同发展。截至2023年9月末，外资银行在华共设立了41家外资法人银行、117家外国及港澳台银行分行和131家代表处，境外保险机构在华共设立了67家外资保险机构和73家代表处。

“我们鼓励银行保险机构立足自身职能定位，做好对共建‘一带一路’的金融支持。”卢巍说，稳健支持项目融资，保障“一带一路”境外授信需求。持续丰富金融服务体系和金融产品类型，满足多元化资金需求，积极发挥保险保障作用。加强与多边金融机构合作，搭建“一带一路”金融服务平台。加大对共建国家的生态环保、节能减排、绿色能源等领域支持力度，助推当地绿色低碳转型发展。积极开展“小而美”惠民生项目，为当地民生和就业作出贡献。积极履行社会责任，促进共建“一带一路”民心相通。

同时，持续扩大和深化跨境监管合作。卢巍表示，截至2023年9月末，金融监管总局已与87个国家和地区的金融监管机构签署了126份监管合作协议，其中55个为共建“一带一路”国家。此外，金融监管总局积极通过监管磋商等机制加强与相关国家监管当局的沟通合作，为中资银行保险机构海外发展创造更加良好的外部环境。

“下一步，金融监管总局将继续指导银行保险机构做好‘一带一路’金融服务相关工作。”积极稳妥推进中资银行保险机构优化海外布局，扩大金融服务覆盖面；鼓励中资银行保险机构不断丰富金融产品和服务体系，稳步提升“一带一路”金融服务质效；在有效支持重点领域和重大境外项目建设的同时，聚焦“小而美”惠民生项目，让共建“一带一路”成果更好惠及东道国人民；同时，进一步深化跨境监管合作，为“一带一路”金融合作创造良好的外部环境。

(责编：王连香、吕骞)

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