新华社记者

历史，总是在一些特殊年份给人以启迪。

10年前，习近平主席提出构建人类命运共同体理念，随后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议。

今年金秋时节，习近平主席同来自五洲四海的新老朋友相聚北京，共同出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。世界的目光再次聚焦北京、聚焦中国。

10月17日至20日，4天、近30场双多边活动。密集的日程表里，有着深刻的思考、宏伟的擘画、郑重的宣示，有着深入的交流、广泛的共识、丰硕的成果。

习近平主席的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛时间，向世人宣告共建“一带一路”迎来了更高质量、更高水平发展的新阶段，也标注下新征程上的中国为人类和平与发展事业作出新的更大贡献的新起点。

共同的时刻

——“我们坚信，和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，人民对美好生活的向往不可阻挡，各国实现共同发展繁荣的愿望不可阻挡”

“您好，习主席，很高兴见到您！”

“远道而来啊，欢迎你！”

…………

10月17日，华灯初上。人民大会堂一楼汉白玉台阶前，花团锦簇，笑语盈盈。

习近平主席和夫人彭丽媛在这里热情欢迎出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的20多位外国国家元首、政府首脑和国际组织负责人及配偶，同他们一一握手，互致问候。

这些外国领导人、国际组织负责人，来自亚洲、欧洲、非洲、拉美、大洋洲等世界不同地区，是共建“一带一路”合作伙伴的代表。摄影记者纷纷按动快门，定格下这难忘的时刻。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，是今年中国最重要的主场外交，也是“一带一路”倡议10周年最隆重的活动。151个国家、41个国际组织的代表踊跃与会，包括有关国家领导人、国际组织负责人、部长级官员及工商界、学术机构、民间组织等各界人士，注册人数超过1万人。

如此多的各国各界朋友相聚北京，共襄盛举，清晰表明了国际社会人心所向。

高峰论坛期间及前后，习近平主席的日程安排得满满当当。

除出席高峰论坛开幕式并发表主旨演讲、举行欢迎宴会外，从17日到20日，习近平主席安排了7个半天的时间，同与会的所有外方领导人分别会谈会见，常常从清晨工作到深夜。

从共建“一带一路”到加强双边各领域合作，从当前国际地区形势到治国理政经验交流……因为有太多谈不完的话题，好几次过了饭点。对各国朋友和合作伙伴，习近平主席从来都是这样以心相交、以诚相待。

“今年是我提出共建‘一带一路’倡议10周年。提出这一倡议的初心，是借鉴古丝绸之路，以互联互通为主线，同各国加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为世界经济增长注入新动能，为全球发展开辟新空间，为国际经济合作打造新平台。”习近平主席抚今追昔。

10年来，在习近平主席擘画、引领、推动下，“一带一路”国际合作从无到有，从“大写意”转变为“工笔画”，从规划图转化成实景图，从硬联通扩展到软联通，从梦想种子长成参天大树。150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，开展了数千个务实合作项目，收获了实打实、沉甸甸的成果，在共商共建共享中绘就联结世界、美美与共的壮阔画卷。

“共建‘一带一路’走过了第一个蓬勃十年，正值风华正茂，务当昂扬奋进，奔向下一个金色十年！”17日晚在人民大会堂金色大厅举行的欢迎宴会上，习近平主席致辞饱含深情。

志合者，不以山海为远。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫、印度尼西亚总统佐科，今年虽都已在中国同习近平主席会面，但作为共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”首倡之地的国家元首，他们都毫不犹豫地决定再次来华，出席高峰论坛；

俄罗斯总统普京，在3月接待习近平主席对俄进行国事访问后，一直期待着再次同习近平主席面对面深入交流。他深有感触地说，并不是所有的国家计划都会产生结果，但中国朋友在这方面取得了很大成就。习近平主席从来不是根据一时一事作决定，而是着眼未来作出长远考量，是真正的世界领袖，是坚定、冷静、务实、可靠的伙伴；

匈牙利总理欧尔班，连续出席了三届“一带一路”国际合作高峰论坛。他对习近平主席说，匈牙利之所以从一开始就坚定支持“一带一路”倡议，是因为坚信并看到这个倡议能够改变世界、改变世界经济，给更多人带来福利；

由于地区局势骤然升级而无法按原计划来华出席论坛，埃及总统塞西、阿联酋总统穆罕默德分别派出总理和特别代表与会，以表达本国对共建“一带一路”的坚定支持；

在与会嘉宾名单中，人们还看到了中国人民的老朋友、法国前总理拉法兰，他这次作为马克龙总统特别代表前来参会；看到了希腊总理米佐塔基斯高级代表、发展部部长斯克雷卡斯；看到了日本前首相鸠山由纪夫……

从亚洲到欧洲，从非洲到拉美，再到太平洋岛国；从与中国山水相连的近邻，到地理上距离中国最遥远的国家；从发展中国家，到发达国家；从世界上最大的政府间国际组织，到新兴的多边金融机构……高朋满座、宾客盈门，彰显“一带一路”的吸引力、影响力、凝聚力。

“十年栉风沐雨，十年春华秋实。共建‘一带一路’源自中国，成果和机遇属于世界。”习近平主席的真挚话语，展现着一个历史文明古国和发展中大国为人类谋进步、为天下谋大同的博大胸襟。

共同的事业

——“唯有自强不息、不懈奋斗，才能收获累累果实，才能建立利在千秋、福泽万民的长久之功。这是我们这一代政治家对当代人和后代人的责任”

18日上午，人民大会堂二层大宴会厅，150多面共建“一带一路”国家国旗和联合国旗组成的壮观旗阵气势恢宏。1000多名各国各界代表早早来到会场参加高峰论坛开幕式。

回顾“一带一路”十年成就，总结共建“一带一路”经验，宣示推动“一带一路”高质量发展重大举措……习近平主席的主旨演讲赢得国际贵宾广泛认同。

演讲结束时，现场雷鸣般的掌声经久不息。坐在会场前排的各国领导人和国际组织负责人纷纷起身，同习近平主席热情握手表示祝贺，对中方为推动“一带一路”高质量发展所作的卓著贡献表示敬意。

习近平主席同前排所有外国领导人和国际组织负责人一一握手致意后，同大家一起落座。

“一带一路”国际合作为何欣欣向荣、蒸蒸日上？答案也许就在这一幕里。

共建“一带一路”，顺应了各国人民过上更加美好幸福生活的人心所向，顺应了广大发展中国家共同实现现代化的共同期待；不是中国一家的独奏，而是世界各国的合唱；不是中国的自留地，而是国际社会共同的事业。

“祝贺您！主席先生。”18日晚，在人民大会堂东大厅，一见到习近平主席，联合国秘书长古特雷斯就热情地说。

“谢谢你来出席这次论坛。”习近平主席微笑着回应。

“我必须来！”古特雷斯说。

这是古特雷斯作为联合国秘书长第三次出席“一带一路”国际合作高峰论坛，代表了联合国对共建“一带一路”的支持。他表示，在共建“一带一路”倡议推动下，各国在基础设施领域获得更多机遇，加速落实可持续发展目标，“这为数十亿民众以及我们共享的地球带来希望和进步”。

亲切交流中，习近平主席有感而发：

“‘一带一路’已经有10年历史了。这次论坛我们梳理了一下，我们还是在地球上做了不少事情，而且做的都是建设性的事情。所以‘一带一路’才展现出蓬勃生机活力，成为广受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。”

“当然，这个过程中也有杂音、唱衰的声音，但是都经不起推敲。否则为什么这么多国家都希望参与‘一带一路’呢？应了中国一句老话，酒香不怕巷子深，还有一句话，桃李不言，下自成蹊。”

“建设性的事情”，饱含深意。

在开幕式主旨演讲中，习近平主席深刻指出，共建“一带一路”注重的是众人拾柴火焰高、互帮互助走得远，崇尚的是自己过得好、也让别人过得好，践行的是互联互通、互利互惠，谋求的是共同发展、合作共赢。不搞意识形态对立，不搞地缘政治博弈，也不搞集团政治对抗，反对单边制裁，反对经济胁迫，也反对“脱钩断链”。

中国古语云：执大象，天下往。

开幕式前一天，习近平主席先后同8位来华与会的外国领导人进行了双边会晤。在同印度尼西亚总统佐科会谈后，两国元首有一项特殊安排：共同为雅万高铁正式开通运营揭幕。

会谈中，习近平主席对佐科总统说：“雅万高铁是中印尼共建‘一带一路’合作的‘金字招牌’，中方愿同印尼总结成功经验，做好后续高质量运营，培育雅万高铁经济带。”

从一条高铁，到一个经济带。不只有沉甸甸的成果，更有值得期待的未来。像这样以一个基础设施项目为依托，久久为功推动一个地区经济发展和现代化建设的故事，在共建“一带一路”实践中不胜枚举。

同巴布亚新几内亚总理马拉佩谈到菌草技术，谈到莫尔斯比港独立大道、布图卡学园建设；同塞尔维亚总统武契奇谈到河钢斯梅戴雷沃钢厂，谈到匈塞铁路；同肯尼亚总统鲁托谈到蒙内铁路，谈到蒙巴萨油码头；同老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦谈到中老铁路圆了老挝变“陆锁国”为“陆联国”的梦想；同巴基斯坦总理卡卡尔谈到承载着巴经济发展梦想的中巴经济走廊；同尼日利亚副总统谢蒂马谈到两国合作建设的铁路、港口、电站、通信骨干网、自由贸易区……

却顾所来径，苍苍横翠微。

“这些成就不是天上掉下来的，也不是什么人恩赐施舍的，而是各国政府、企业和人民用勤劳、智慧、勇气干出来的！让我们向共建‘一带一路’所有的参与者、建设者致敬！”习近平主席的话充满温度和力量。

回首不凡历程，品味累累果实，规划光明未来，新朋老友的相聚时间，充实而难忘。

塞尔维亚总统武契奇，对习近平主席2016年访塞期间到访河钢斯梅戴雷沃钢厂的情景记忆犹新。这一次来北京，同习近平主席会见，他的一番真情告白令人动容：

“您的那次访问对塞尔维亚而言具有至关重要的意义。在塞尔维亚遇到巨大困难时，是中国给了我们支持，为塞尔维亚人民带来了巨大福祉”；

“在所有涉及中国的问题上，塞尔维亚都坚定地同中国站在一起。这并不容易，但是我们为此倍感自豪”；

“我期待着您再次访问塞尔维亚，塞尔维亚人民将给予您最热情的欢迎。因为塞尔维亚人知道，中国为塞尔维亚的发展作了多大的贡献”……

正如习近平主席在主旨演讲中所言：赠人玫瑰则手有余香，成就别人也是帮助自己。

共同的远方

——“本着对历史、对人民、对世界负责的态度，携手应对各种全球性风险和挑战，为子孙后代创造和平、发展、合作、共赢的美好未来”

大国外交，蕴含着“中国之于世界，世界之于中国”的深邃思索。

推动共建“一带一路”，习近平主席放眼的是人类历史长河。他在开幕式主旨演讲中指出，和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，是共建“一带一路”最重要的力量源泉。

在京期间，37岁的智利总统博里奇专程登上长城，亲身感受灿烂的中华文明。

“修建了万里长城的古代中国不可谓不强大，但并没有因此走上国强必霸的道路，而是在和平与合作的基础上发展对外关系。”博里奇深有感触，“我们可以从这一伟大文明中学到很多东西。”

会谈中，他对习近平主席说：“您提出的共建‘一带一路’倡议，源自中国5000多年传统文化，基于平等和相互尊重原则，已经成为世界各国开展互利合作的重要平台和实现共同发展的重要机遇，智方高度评价并将继续积极参与。”

欢迎仪式、会谈、签字仪式……一个小时很快就过去了，博里奇意犹未尽，同习近平主席边走边谈。

从历史之中国，到今日之中国；从古老悠久的文明，到日新月异的现代化。共建“一带一路”，不仅打通了地理的阻隔，也向世界展现了一个可信、可爱、可敬的中国。

回首5000多年中华文明史，中华文明突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性，成为今天共建“一带一路”的深厚文明基因。

回首2000多年丝绸之路史，这条文明交融之路之所以名垂青史，靠的不是战马和长矛，而是驼队和善意；不是坚船和利炮，而是宝船和友谊。

回首100多年艰辛探索史，中国人民历经千辛万苦走出的中国式现代化道路，也给共建“一带一路”国家的现代化探索提供了新的借鉴和选择。

回首10年“一带一路”建设史，这一划时代的重大倡议，跨越不同文明、文化、社会制度、发展阶段差异，开辟了各国交往的新路径，搭建起国际合作的新框架，汇集着人类共同发展的最大公约数……

当前，世界百年未有之大变局加速演进，热点问题此起彼伏，人类社会前进面临新的重大挑战。

“共建‘一带一路’站在了历史正确一边，符合时代进步的逻辑，走的是人间正道。我们要有乱云飞渡仍从容的定力，本着对历史、对人民、对世界负责的态度，携手应对各种全球性风险和挑战，为子孙后代创造和平、发展、合作、共赢的美好未来。”习近平主席指出。

这份美好未来里，有中国更好的发展——

“共建‘一带一路’就是要再为中国这只大鹏插上两只翅膀，建设好了，大鹏就可以飞得更高更远。”多年来，在北京，在上海，在新疆，在福建，在广西……习近平主席对通过共建“一带一路”为构建新发展格局提供有力支撑寄予厚望。

世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。共建“一带一路”是新时代中国对外开放和对外合作的管总规划、经济外交的顶层设计，是中国同世界各国互利共赢的合作路线图。

正如习近平主席所说，通过共建“一带一路”，中国对外开放的大门越开越大，内陆地区从“后卫”变成“前锋”，沿海地区开放发展更上一层楼，中国市场同世界市场的联系更加紧密。中国已经是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，是越来越多国家的主要投资来源国……

这份美好未来里，有各国共同的现代化梦想——

40年前曾在北京语言大学短期进修的哈萨克斯坦总统托卡耶夫回到母校，感慨“当年经常去的五道口、四道口，现代化了”。他对习近平主席说，将继续推动哈萨克斯坦大型经济建设项目同“一带一路”倡议对接；

肯尼亚总统鲁托正在带领国家努力实现经济转型，他向习近平主席表示，希望能更多学习中国发展的成功经验，助力肯尼亚的现代化事业；

埃塞俄比亚总理阿比告诉习近平主席，此行发现北京更加清洁美丽、人民更加幸福，希望向中方学习借鉴治党治国理政经验；

今年3月到上海履新的新开发银行行长罗塞夫，半年来走访了中国多个省份，中国式现代化建设经验对全球南方国家的借鉴价值给她留下深刻印象。她对习近平主席说，历史上从来没有任何一个倡议像“一带一路”这样，能够把150多个国家凝聚在一起……

“我们追求的不是中国独善其身的现代化，而是期待同广大发展中国家在内的各国一道，共同实现现代化。世界现代化应该是和平发展的现代化、互利合作的现代化、共同繁荣的现代化。”习近平主席在主旨演讲中指出。

构建“一带一路”立体互联互通网络、支持建设开放型世界经济、开展务实合作、促进绿色发展、推动科技创新、支持民间交往、建设廉洁之路、完善“一带一路”国际合作机制……习近平主席宣布的支持高质量共建“一带一路”八项行动，为各国共同实现现代化注入强劲动力。

17日举行的企业家大会上，各国企业代表排队签约的盛况传遍社交网络。从企业家大会，到互联互通、数字经济、绿色发展三场高级别论坛，再到贸易畅通、海洋合作、廉洁丝路、智库交流、民心相通、地方合作六场专题论坛……本届高峰论坛期间，各方共达成89项多边合作成果文件、369项务实合作项目，充分表明助力各国现代化事业，共建“一带一路”不开“空头支票”，而是坚定的“行动派”。

这份美好未来里，有推动构建人类命运共同体、创造人类文明新形态的历史担当——

“在同中方打交道时，我始终能感受到对阿方的极大尊重，这是我决定签署‘一带一路’合作谅解备忘录的重要原因”，阿根廷总统费尔南德斯由衷地说；

尼日利亚副总统谢蒂马有同样的感受：“中国对尼日利亚等非洲国家始终予以尊重和平等，从不颐指气使，而是尽力支持非洲人民寻求独立和发展”……

行程万里，初心不忘。大道如砥，行者无疆。

“让我们谨记人民期盼，勇扛历史重担，把准时代脉搏，继往开来、勇毅前行，深化‘一带一路’国际合作，迎接共建‘一带一路’更高质量、更高水平的新发展，推动实现世界各国的现代化，建设一个开放包容、互联互通、共同发展的世界，共同推动构建人类命运共同体！”习近平主席为共建“一带一路”奔向下一个金色十年开启光明前景。

（新华社北京10月21日电 记者刘华、杨依军、孙奕、许可、温馨、罗鑫）

《 人民日报 》（ 2023年10月22日 01 版）

(责编：孙红丽、陈键)

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